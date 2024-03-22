- Sağlık

Menopozda E vitaminden şaşmayın!

Menopoz dönemi, kadınların hayatında önemli bir evre. Op. Dr. Oğuz Özdemir, bu dönemde sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için E vitamini, düzenli egzersiz, beslenme düzeni ve önemli tarama testleri hakkında değerli öneriler sunuyor haberimizde…

Arzu Sarı
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Menopozda E vitaminden şaşmayın!
Menopozda E vitaminden şaşmayın!
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Menopozun yaşattığı değişimler

Op. Dr. Oğuz Özdemir, menopozun, kadınların yaşamında doğal bir geçiş dönemi olduğunu ve menstruasyonun sonlanmasıyla karakterize edildiğini belirtiyor. Bu süreç, üreme yeteneğinin sona ermesi ve hormon dengesindeki değişikliklerle birlikte, fiziksel ve duygusal bir dizi belirtiye yol açabilir.

Menopozda E vitaminden şaşmayın!

Menopozda beslenme ve aktif yaşamın önemi

Metabolizmanın yavaşladığı menopoz döneminde kilo kontrolü zorlaşabilir. Op. Dr. Özdemir, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı beslenmenin bu dönemdeki önemine dikkat çekiyor. Özellikle E vitamini takviyesinin, sıcak basmaları gibi rahatsız edici belirtileri hafifletmede yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Menopozda E vitaminden şaşmayın!

Menopoz belirtileri ve yönetimi

Sıcak basması, gece terlemeleri, ruh hali değişiklikleri gibi menopoz belirtileri, kadınların günlük yaşam kalitesini etkileyebilir. Op. Dr. Özdemir, bu belirtilerin yönetilmesinde dengeli beslenmenin ve yaşam tarzı değişikliklerinin kritik rol oynadığını belirtiyor.Menopozda E vitaminden şaşmayın!

Menopozun nedenleri ve tanı yöntemleri

Menopozun başlangıcı, yumurtalıklardaki folikül sayısının azalması ve östrojen üretiminin düşmesiyle ilişkilidir. Op. Dr. Özdemir, menopoz tanısının, hormon seviyelerinin ölçülmesiyle konulabileceğini açıklıyor.Menopozda E vitaminden şaşmayın!

Erken menopozun tetikleyicileri

Erken menopoz, genellikle 45 yaşından önce meydana gelir ve çeşitli faktörlerle tetiklenebilir. Sigara kullanımı, genetik predispozisyon ve çevresel faktörler gibi nedenler, erken menopoz riskini artırabilir.Menopozda E vitaminden şaşmayın!

Menopoz döneminde sağlık kontrollerinin önemi

Menopoz döneminde düzenli sağlık kontrolleri, özellikle meme kanseri taraması ve rahim ağzı kanseri tarama testleri büyük önem taşır. Op. Dr. Özdemir, östrojen azalmasına bağlı vajinal atrofi gibi durumlar için önerilen tedavilerin ve hormon replasman terapisinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu dönemde kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi, menopoz sürecini daha rahat ve sağlıklı geçirmelerini sağlayacaktır.

# dizi

22 Mar 2024 - 18:00 - Sağlık

Mahreç  Arzu Sarı

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