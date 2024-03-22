Bolu’da hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Kadın Güreş Milli Takımı’na moral ziyareti

Türk sporunun kalbi Bolu Aladağ'da atıyor. Türkiye'nin grekoromen kadın güreş milli takımı, Paris Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Avrupa Kota yarışlarına hazırlanıyor. Bu önemli süreçte, sporcuları ve teknik ekibi ziyaret eden Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yöneticileri, milli takıma olan inançlarını ve desteğini bir kez daha gösterdi.

Yüksek moralle Paris Olimpiyatları'na

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ve Fatih Uysal, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu İl Müdürü Emrullah Güler'in katıldığı bu ziyaret, milli takımın morali ve motivasyonu için büyük önem taşıyor. 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris Olimpiyatları Avrupa Kota yarışları öncesinde yapılan bu ziyaret, sporculara olan güvenin ve desteğin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Bakü'de Gözler Türkiye'nin üzerinde olacak

Türkiye, cimnastikten yüzme, atletizme kadar birçok dalda olimpiyat kotası için mücadele ediyor. Grekoromen kadın güreş milli takımımızın bu yoldaki çabası ise her zamankinden daha fazla dikkat çekiyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan ve ülkemiz için büyük önem taşıyan bu yarışlar, sporseverlerin de yakından takip ettiği bir etkinlik haline geldi.

Sporculara ve teknik ekibe tam destek

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları ve federasyon başkanının yanı sıra, ziyarette bulunan tüm yöneticiler, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi. Bu destek, takımın birliğini ve motivasyonunu artırarak, Paris Olimpiyatları yolculuğunda önemli bir itici güç oluşturuyor.