Bolu vefat edenler.. 22 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Büyütmek için resme tıklayın

ÜLKÜ SÖNMEZ

(Merhum) Rasim Can’ın ve (merhume) Safvet Samiye Can ‘ın kızları, Üner Can ve Ümran Şakiroğlu’nun ablaları, Akın Sönmez ve Işıl Taşoğlu’nun anneleri

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camiinde kılınacak Cuma ve Cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.