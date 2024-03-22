2025 Nissan GT-R Türkiye yollarına geliyor! Fiyatı ve özellikleri neler?

Nissan GT-R'ın Yeni Yüzü: 2025 Modeliyle Tanışın

Nissan'ın efsanevi spor otomobili GT-R, 2024 model yılı için aldığı stil güncellemeleriyle bir kez daha otomobil dünyasının gündemine oturuyor. Ancak asıl heyecan, 2025 model yılı için Japonya'da tanıtılan ve sadece bu pazarda resmi olan yeni GT-R ile başlıyor. "Godzilla" lakaplı bu amiral gemisi, Nismo Special Edition modellerinden alınan bazı özel yükseltmeler, özel rozetler ve yeni bir iç renk seçeneğiyle geliyor.

Teknik Üstünlük: VR38DETT Motorun Gücü

2025 Nissan GT-R, gücünü hâlâ Nissan'ın etkileyici VR38DETT motorundan alıyor. 3,8 litrelik V6 motor, Amerika Birleşik Devletleri'nde 565 hp ve 467 lb-ft tork üretirken, Nismo konfigürasyonunda bu rakamlar 600 hp ve 481 lb-ft torka ulaşıyor. Japonya'daki GT-R Premium Edition T-spec ve GT-R Track Edition modelleri, artık daha hızlı devir ve turbo biriktirme sağlayan ağırlık dengeli piston segmanları, bağlantı kolları ve krank millerine sahip olacak.

İç Mekanda Mavi Cennet

Nissan, GT-R Premium modellerinin iç mekanını "mavi cennet" adı verilen yeni bir iç mekan seçeneğiyle yeniliyor. Bu iç mekan, GT-R'nin kabinine iki tonda sağlıklı bir mavi dozu katıyor, sürücü ve yolculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Sınırlı Üretim ve Fiyatlandırma

2025 model yılı GT-R, sınırlı üretim olacak ve tüm siparişlerin kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Ancak, şu anda siparişlere açık olan bu model, Haziran ayında 14.443.000 Yen veya yaklaşık 96.899,53 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

2025 Nissan GT-R, yenilikçi özellikleri, güçlü performansı ve benzersiz iç mekan tasarımıyla, Japonya'da otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. "Godzilla"nın yeniden doğuşu olarak nitelendirilen bu model, Nissan'ın spor otomobil alanındaki iddialı duruşunu bir kez daha gözler önüne seriyor.