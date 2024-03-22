22 Mar 2024 - 11:59 - Asayiş

Bolu'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı!

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Dayıoğlu ve Bahçelievler mahallelerinde artan hırsızlık vakaları, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlere yapılan hırsızlık olaylarını araştırmak ve suçluları yakalamak için harekete geçti.