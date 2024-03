Arabam.com'dan dev kampanya! Aracını sat, iPhone 15 Pro ve Vespa kazan!

Türkiye'nin öncü online otomobil ilan platformu arabam.com, araç sahiplerine benzersiz bir fırsat sunuyor. 22 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Trink Sat! ile Arabanı Sat, Vespa Kazan" kampanyası, aracını arabam.com üzerinden satan herkesi heyecan verici hediyelerle ödüllendirme fırsatı sunuyor. Bu özel kampanya, araç sahiplerine sadece araçlarını kolay ve güvenilir bir şekilde satma imkanı değil, aynı zamanda çekilişle Vespa Primavera 150 S, Apple iPhone 15 Pro ve 50.000 TL değerinde akaryakıt hediye çeki kazanma şansı da veriyor.

Arabam.com'dan Hayalleri Süsleyen Kampanya

"Trink Sat! ile Arabanı Sat, Vespa Kazan" kampanyası, arabam.com'un kullanıcılarına sunduğu avantajlı dünyanın bir parçası. 22 Mart'tan itibaren başlayıp, 30 Nisan'a kadar devam edecek bu kampanya kapsamında, aracını Trink Sat! hizmeti ile arabam.com'a satan herkes, otomatik olarak çekilişe katılma hakkı elde ediyor. 21 Mayıs'ta yapılacak olan çekilişle, şanslı bir kişi Vespa Primavera 150 S'nin yeni sahibi olacak. Ayrıca, 3 kişi en son teknolojiye sahip 256 GB iPhone 15 Pro'ya, 5 kişi ise 50.000 TL değerinde akaryakıt hediye çekine kavuşacak.

Arabam.com: Güvenilir ve Kolay Alışverişin Adresi

2000 yılında kurulan ve Türkiye'nin otomobil piyasasında lider konumda olan arabam.com, Sigortam.net ve Kariyer.net gibi sektörün öncü şirketlerini bünyesinde barındıran iLab'ın bir parçası olarak hizmet veriyor. Arabam.com, araç alım-satım işlemlerini güvenilir, kolay ve konforlu bir hale getirmek için sürekli kendini yenileyen bir platform. Kullanıcı deneyimini her ay yeni fonksiyonlar ekleyerek iyileştiren arabam.com, iOS ve Android cihazlar için geliştirilmiş mobil uygulamasıyla da her an, her yerden erişilebilir olma avantajı sunuyor.

"Trink Sat!" ile Arabanı Hızlı ve Güvenli Sat

Arabam.com'un "Trink Sat!" hizmeti, araç sahiplerine araçlarını piyasa değerinin üzerinde, hızlı ve güvenli bir şekilde satma imkanı sunuyor. Bu hizmet sayesinde, araç sahipleri arabalarını kolayca değerlendirebilir ve satış sürecini arabam.com'un profesyonel ekibine bırakarak, hem zaman kazanır hem de kampanya döneminde çekilişle ekstra hediyeler kazanma şansı elde eder.

Kampanya Detayları ve Katılım Koşulları

"Trink Sat! ile Arabanı Sat, Vespa Kazan" kampanyası, arabam.com'un araç sahiplerine sunduğu eşsiz bir fırsat. Kampanyaya katılmak için arabam.com üzerinden "Trink Sat!" hizmeti ile aracınızı satmanız ve kampanya tarihleri arasında işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. Çekilişe katılım ve kazananların belirlenmesi tamamen şeffaf bir süreçle gerçekleştirilecek olup, tüm katılımcılar 21 Mayıs'taki çekilişi heyecanla bekleyebilir.

Arabam.com, bu kampanya ile Türkiye'nin otomobil alım-satım piyasasında kullanıcılarına değer katmaya ve onları ödüllendirmeye devam ediyor. "Trink Sat! ile Arabanı Sat, Vespa Kazan" kampanyası, aracınızı satarken hayallerinizdeki hediyelere kavuşmanız için benzersiz bir fırsat sunuyor.