Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği

Eğitim ve Egzersizlerle Sağlıklı Yaşama Davet

Programda, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uysal ve Doç. Dr. Nuriye Özengin gibi alanında uzman eğitmenler, katılımcılara sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan konuşmalar yaptı. Eğitimlerin ardından Doç. Dr. Özengin tarafından kasları güçlendirmeyi amaçlayan basit fakat etkili egzersizler katılımcılara aktarıldı. Bu egzersizler, özellikle yaşlı bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak nitelikteydi.

Bolu'da Yaşlı Sağlığına Dikkat Çeken Bir İnisiyatif

Doç. Dr. Şebnem Avcı, Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, programın yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti. Avcı, yaşlı bireylerin sağlığına yönelik düzenlenen eğitim ve egzersiz programlarının devam edeceğinin altını çizdi. Vurguladığı gibi, etkinlik pelvik taban kaslarının önemine dikkat çekmeyi ve Bolu'daki ileri yaş grubunun sağlık ve sosyal açıdan daha aktif hale gelmesini amaçlamaktadır.

İleri Yaş Grubu için Sosyal ve Sağlık Aktiviteleri

Bolu, sosyal ve sağlık açısından aktif bir ileri yaş grubuna sahip. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür programlar, yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyerek, onların toplumda aktif roller üstlenmelerine olanak tanıyor. Doç. Dr. Avcı'nın belirttiği gibi, bu etkinliklerin kıymeti bilinmeli ve il genelinde daha fazla kişiye ulaşılması hedeflenmelidir.