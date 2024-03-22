- Kültür-Sanat

Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği

Bolu'da gerçekleştirilen "Sağlığın için harekete geç" etkinliği, Yaşlılara Saygı Haftası'nın öne çıkan aktivitelerinden biri oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü iş birliğinde düzenlenen bu etkinlik, Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yaşama geçirildi. Etkinliğe katılan 60 yaşlı birey, sağlıklı yaşamın önemi ve fiziksel aktivitenin yararları hakkında bilgilendirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği mask
Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği
Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği
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Eğitim ve Egzersizlerle Sağlıklı Yaşama Davet

Programda, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uysal ve Doç. Dr. Nuriye Özengin gibi alanında uzman eğitmenler, katılımcılara sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan konuşmalar yaptı. Eğitimlerin ardından Doç. Dr. Özengin tarafından kasları güçlendirmeyi amaçlayan basit fakat etkili egzersizler katılımcılara aktarıldı. Bu egzersizler, özellikle yaşlı bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak nitelikteydi.

Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği

Bolu'da Yaşlı Sağlığına Dikkat Çeken Bir İnisiyatif

Doç. Dr. Şebnem Avcı, Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, programın yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti. Avcı, yaşlı bireylerin sağlığına yönelik düzenlenen eğitim ve egzersiz programlarının devam edeceğinin altını çizdi. Vurguladığı gibi, etkinlik pelvik taban kaslarının önemine dikkat çekmeyi ve Bolu'daki ileri yaş grubunun sağlık ve sosyal açıdan daha aktif hale gelmesini amaçlamaktadır.

Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği

İleri Yaş Grubu için Sosyal ve Sağlık Aktiviteleri

Bolu, sosyal ve sağlık açısından aktif bir ileri yaş grubuna sahip. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür programlar, yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyerek, onların toplumda aktif roller üstlenmelerine olanak tanıyor. Doç. Dr. Avcı'nın belirttiği gibi, bu etkinliklerin kıymeti bilinmeli ve il genelinde daha fazla kişiye ulaşılması hedeflenmelidir.Yaşlılara saygı haftası kapsamında sağlık etkinliği

# eğitim

22 Mar 2024 - 13:59 Bolu- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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