Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı!

Yanlış Yol, Beklenmedik Kaza

Kazanın gerçekleştiği nokta, Çaydurt mevkiindeki Bürnük köyü yoluydu. 34 BRA 11 plakalı ciple yolculuk eden arkadaş grubu, modern teknolojinin en güvendikleri yardımcısından aldıkları yönlendirme ile Bürnük köyü yoluna saptı. Ancak bu karar, onları Kartalkaya Kayak Merkezi'nden oldukça uzak bir rotaya yönlendirdi.

Kontrol Kaybı ve Sonuçları

Bürnük köyü yolunda ilerlerken, sürücünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cip kontrolden çıktı. Bu beklenmedik olay, cipin bir ağaca çarparak durmasına neden oldu. Kazada, araçtaki üç kişi hafif yaralanmalarla kurtuldu.

Hızlı Müdahale ve İlk Müdahale

Kaza sonrası, durum hemen çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı hale gelen şahıslara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti.