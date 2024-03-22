Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı!

Yanlış Yol, Beklenmedik Kaza
Kazanın gerçekleştiği nokta, Çaydurt mevkiindeki Bürnük köyü yoluydu. 34 BRA 11 plakalı ciple yolculuk eden arkadaş grubu, modern teknolojinin en güvendikleri yardımcısından aldıkları yönlendirme ile Bürnük köyü yoluna saptı. Ancak bu karar, onları Kartalkaya Kayak Merkezi'nden oldukça uzak bir rotaya yönlendirdi.
Kontrol Kaybı ve Sonuçları
Bürnük köyü yolunda ilerlerken, sürücünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cip kontrolden çıktı. Bu beklenmedik olay, cipin bir ağaca çarparak durmasına neden oldu. Kazada, araçtaki üç kişi hafif yaralanmalarla kurtuldu.
Hızlı Müdahale ve İlk Müdahale
Kaza sonrası, durum hemen çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı hale gelen şahıslara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.