22 Mar 2024 - 14:09- Asayiş G:

Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı!

İstanbul'dan Bolu'ya seyahat eden 3 arkadaş, navigasyon yanılgısı sonucu Bürnük köyü yolunda kaza yaptı. Cip ağaca çarparak durdu, 3 kişi hafif yaralandı. Hızlı müdahale ile hastaneye kaldırıldılar.

İhlas Haber Ajansı
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Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı! mask
Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı!
Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı!
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Yanlış Yol, Beklenmedik Kaza

Kazanın gerçekleştiği nokta, Çaydurt mevkiindeki Bürnük köyü yoluydu. 34 BRA 11 plakalı ciple yolculuk eden arkadaş grubu, modern teknolojinin en güvendikleri yardımcısından aldıkları yönlendirme ile Bürnük köyü yoluna saptı. Ancak bu karar, onları Kartalkaya Kayak Merkezi'nden oldukça uzak bir rotaya yönlendirdi.

Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı!

Kontrol Kaybı ve Sonuçları

Bürnük köyü yolunda ilerlerken, sürücünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cip kontrolden çıktı. Bu beklenmedik olay, cipin bir ağaca çarparak durmasına neden oldu. Kazada, araçtaki üç kişi hafif yaralanmalarla kurtuldu.Navigasyonun yanlış rotası kazaya yol açtı!

Hızlı Müdahale ve İlk Müdahale

Kaza sonrası, durum hemen çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı hale gelen şahıslara ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti.
# kaza, jandarma

22 Mar 2024 - 14:09 Bolu- Asayiş

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