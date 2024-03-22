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Bolu'da ağaç sevgisi fidanlarla yeşeriyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, doğa sevgisini küçük yüreklere aşılamayı başardı. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu anlamlı organizasyon, çevre bilincini artırmayı ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmanın önemini vurgulamayı amaçlıyor.

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Bolu'da ağaç sevgisi fidanlarla yeşeriyor mask
Bolu'da ağaç sevgisi fidanlarla yeşeriyor
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Yeşilin Umut Olduğu Mudurnu: 3 Bin Fidan Yeni Yuvasını Buldu

Orman Haftası'nın coşkusu Mudurnu'yu sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri 3 bin fidan dağıtımıyla, vatandaşları yeşilin büyüsüyle buluşturdu. Dağıtımlar, öncelikle ilçe merkezinde yoğun bir katılım ve ilgiyle gerçekleşirken, vatandaşların ağaçlandırma çalışmalarına olan desteği gözler önüne serildi.

Bolu'da ağaç sevgisi fidanlarla yeşeriyor

Minik Kalplerde Yeşeren Umut: Nilüfer Hatun Anaokulu'nda Fidan Sevinci

Mudurnu'daki etkinlikler, Nilüfer Hatun Anaokulu'nda zirveye ulaştı. Ormancılar, minik öğrencilere fidanların dilinden doğanın önemini anlattı. Fidan dikiminin yanı sıra, doğayla iç içe olmanın değeri üzerine sohbetler yapıldı. Öğrenciler, ilk kez ağaç dikmenin heyecanını yaşayarak, geleceğin yeşil dünyasını inşa etme umudunu yeşerttiler. Okul bahçelerine ve evlerine dikilen fidanlar, bu umudun somut bir göstergesi oldu.
# orman, mudurnu

22 Mar 2024 - 14:17 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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