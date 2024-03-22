Bolu'da ağaç sevgisi fidanlarla yeşeriyor

Yeşilin Umut Olduğu Mudurnu: 3 Bin Fidan Yeni Yuvasını Buldu
Orman Haftası'nın coşkusu Mudurnu'yu sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri 3 bin fidan dağıtımıyla, vatandaşları yeşilin büyüsüyle buluşturdu. Dağıtımlar, öncelikle ilçe merkezinde yoğun bir katılım ve ilgiyle gerçekleşirken, vatandaşların ağaçlandırma çalışmalarına olan desteği gözler önüne serildi.
Minik Kalplerde Yeşeren Umut: Nilüfer Hatun Anaokulu'nda Fidan Sevinci
Mudurnu'daki etkinlikler, Nilüfer Hatun Anaokulu'nda zirveye ulaştı. Ormancılar, minik öğrencilere fidanların dilinden doğanın önemini anlattı. Fidan dikiminin yanı sıra, doğayla iç içe olmanın değeri üzerine sohbetler yapıldı. Öğrenciler, ilk kez ağaç dikmenin heyecanını yaşayarak, geleceğin yeşil dünyasını inşa etme umudunu yeşerttiler. Okul bahçelerine ve evlerine dikilen fidanlar, bu umudun somut bir göstergesi oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.