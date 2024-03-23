Yeni PlayStation 5’in detayları sızdırıldı

PlayStation 5 Pro, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Moore’s Law Is Dead isimli YouTube kanalı tarafından sızdırılan bilgiler, Sony'nin yeni nesil konsolu hakkında merak edilen pek çok detayı gün yüzüne çıkardı.

İşte, PlayStation 5 Pro'nun vaat ettiği yenilikler ve gelişmiş özellikler:

-Gelişmiş Grafik İşlemci Birimi ve Sistem Belleği

-PlayStation 5 Pro, %45 oranında daha hızlı görüntü oluşturabilen güçlü bir grafik işlemci birimi (GPU) ve daha hızlı bir sistem belleği ile donatılacak. Bu, oyunların daha akıcı ve gerçekçi grafiklerle oynanabilmesini sağlayacak.

Işın izleme teknolojisinde büyük ilerleme

Yeni konsol, ışın izleme teknolojisinde standart modelle karşılaştırıldığında üç veya dört katlık bir artış sunacak. Bu, oyunlarda ışık ve gölge efektlerinin çok daha gerçekçi olacağı anlamına geliyor.

PlayStation Spektral Super Çözünürlük (PSSSS) teknolojisi

PlayStation 5 Pro, 300 TOPS 8 bit işleme ve 67 TFLOPs 16 bit kayan nokta işleme kapasitesine sahip PSSSS teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji, giriş verilerini yüksek çözünürlüklü olarak işleyebilecek ve dört bin piksele kadar renk tamponları oluşturabilecek. Gelecekteki güncellemelerle bu sayının sekiz bine kadar çıkması bekleniyor.

HDR desteği ve makine öğrenimi ile geliştirilmiş geçici keskinlik yumuşatma

PlayStation 5 Pro, tam bir HDR desteği sunacak ve makine öğrenimi ile geliştirilmiş geçici keskinlik yumuşatma teknolojisini içerecek. Bu, oyunlarda görsel kalitenin önemli ölçüde artırılması anlamına geliyor.

Yerel geçici yukarı örnekleme yerine makine öğrenimi

Yeni konsol, önceden eğitilmiş grafik parametreleri ile işlev gösterecek ve hemen hemen 250 MB bellek kullanımı ile oldukça kısa bir sürede 1080p çözünürlükten 2160p çözünürlüğe yükseltme yapacak. Bu, oyunların daha düşük çözünürlüklerde bile yüksek kalitede görüntülenmesini sağlayacak.

PlayStation 5 Pro ile oyun deneyimi yeniden tanımlanıyor

PlayStation 5 Pro, gelişmiş grafik işlemci birimi, ışın izleme teknolojisi, PSSSS teknolojisi ve makine öğrenimi ile geliştirilmiş geçici keskinlik yumuşatma gibi özellikleriyle oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor. Oyun severler, Sony'nin bu yeni nesil konsoluyla birlikte daha gerçekçi ve akıcı oyun deneyimlerine hazır olmalı.