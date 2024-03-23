İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar neden düşüyor? Sahibinden.com raporu değerlendirmesi

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş ve ilan platformlarından biri olan sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile işbirliği içinde hazırlanan " Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu yayınladı. Bu kapsamlı rapor, ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyat trendlerini, arz-talep dengesini ve piyasadaki son değişimleri detaylı bir şekilde inceliyor.

Otomobil Piyasasında Son Trendler

Rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında reel fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %16,6, bir önceki aya göre ise %5 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüş, otomobil alıcıları için olumlu bir haber olarak kabul edilirken, piyasadaki genel eğilimleri ve gelecekteki beklentileri de ortaya koyuyor.

Fiyatlar Neden Düşüyor?

Otomobil fiyatlarındaki düşüşün ardında yatan nedenler, ekonomik faktörlerden arz-talep dengesine kadar çeşitlilik gösteriyor. Rapor, bu düşüşün piyasada nasıl bir etki yarattığını ve alıcılar ile satıcılar üzerindeki potansiyel etkilerini detaylı bir şekilde analiz ediyor.

Talep Endeksindeki Artışın Piyasaya Etkisi

Raporda belirtilen bir diğer önemli nokta ise otomobil talep endeksinin Ocak ayına kıyasla %4'lük bir artış göstermesi. Bu artış, piyasanın canlılığını ve ikinci el otomobil piyasasına olan ilginin arttığını gösteriyor.

Arz ve Talepte Gözlemlenen Değişimler

İkinci el otomobil piyasasında hem arz hem de talebin arttığı gözlemleniyor. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı %19'a ulaşarak, piyasanın dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve alıcılar ile satıcılar arasında yoğun bir etkileşim olduğunu ortaya koyuyor.

Piyasanın Geleceği ve Beklentiler

Rapor, ikinci el otomobil piyasasının geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Fiyatlar, talep ve arz dengesi gibi faktörler, piyasanın kısa ve orta vadeli görünümünü şekillendiriyor.



Ortalama otomobil reel fiyatı (2020 Ocak=100) (Sol panel), ortalama otomobil reel fiyatının yıllık değişimi (%)



Ortalama otomobil fiyatı (TL) (Sol panel), ortalama fiyatının yıllık değişimi (%)



Talep göstergesi (2020 Ocak=100)



Satılan otomobil sayısının satılık otomobil ilan sayısına oranı (%) (Sol panel), satılan ve satılık otomobil sayısı



Satılık otomobil kapatılan ilan yaşı (Gün)

