Kayıp köpek Leydi Müge Anlı sayesinde bulundu

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Doğan ailesinin 4 yaşındaki sevimli köpeği Leydi, bir anda kaybolunca, aile büyük bir üzüntü yaşadı. Pomeranian cinsi olan ve aile tarafından adeta bir çocuk gibi sevilen Leydi'nin bulunması için 7 yaşındaki Ömür Deva, ünlü araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi, kayıp köpek Leydi'yi bulmak için seferber oldu.

Umut Dolu Arayış

Kaybolan köpek Leydi için İstanbul'un Sultangazi ilçesinde büyük bir arama başlatıldı. Ömür Deva'nın "kız kardeşim gibi" dediği Leydi, her yerde arandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de bu önemli arayışa katıldı. Çevredeki güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi.

Bulunma Anı

Arama çalışmaları sırasında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler Leydi'nin izini sürmekte büyük bir rol oynadı. Ömür Deva'nın okulunun yakınlarında bir kadının Leydi'yi alıp götürdüğü tespit edildi. Müge Anlı ekibi, bu kadının izini sürerek Leydi'nin yerini belirledi. Kadın, Leydi'yi bir pet shopa götürmüş ve buradan iz sürüldü. Köpeği bulan kişinin, iyi niyetle Leydi'yi sahiplenmesi için bir başkasına verdiği anlaşıldı.

Mutlu Son

Müge Anlı ve ekibinin yoğun çabaları sonucu, Leydi bulunarak ailesine teslim edildi. Bu süreçte hem yerel güvenlik güçleri hem de çevre halkı büyük bir dayanışma örneği gösterdi. 4 gün süren arayışın ardından Ömür Deva ve ailesi, sevgili köpekleri Leydi'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bu olay, kayıp evcil hayvanların bulunmasında medya ve yerel toplulukların ne kadar önemli bir rol oynayabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Müge Anlı ve ekibinin çabaları, kayıp köpek Leydi'nin ailesine sağ salim dönüşüyle sonuçlandı.