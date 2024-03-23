Video oyunların sevilen yüzü Apex Legends’den büyük yenilik

Apex Legends’da Shadow Society etkinliği başlıyor!

Electronic Arts ve Respawn Entertainment, Apex Legends’ın evrenini daha da genişleten yeni bir etkinlikle oyuncuları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. 26 Mart - 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Shadow Society Etkinliği, karanlık bir atmosfer promise ediyor ve oyuncuları adrenalin dolu bir serüvene davet ediyor. Bu etkinlik, Apex Legends dünyasında bir ilk olan Lockdown Modunu, göz alıcı 36 yeni kozmetik eşyayı ve çok daha fazlasını sunarak, oyunculara unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Yeni Lockdown Modu ile heyecan dorukta!

Shadow Society Etkinliği, dört kişilik takımların dar ve kaos dolu haritalarda hedefleri ele geçirmeye ve korumaya çalıştıkları yepyeni bir oyun modu olan Lockdown’u tanıtıyor. Bu mod, strateji ve takım çalışmasını ön plana çıkararak, oyunculara benzersiz bir mücadele sunuyor. Lockdown Modu, Apex Legends’ın zengin oyun dünyasına farklı bir boyut katarken, oyuncuların yeteneklerini yeni bir seviyeye taşımasına olanak tanıyor.

Göz kamaştırıcı ödüller

Etkinlik boyunca, oyuncular Ödül Mağazasındaki eşyalar için Reputation kazanarak, 36 farklı etkinlik eşyasına sahip olma şansı yakalayacaklar. Bu eşyalar arasında, her modda, her Legend tarafından kullanılabilen mitik yakın menzilli kozmetik bir eşya olan Cobalt Katar gibi Apex Artifact’ler de bulunuyor. Oyuncular, etkinlik sona ermeden önce 36 sınırlı süreli eşyanın tamamını topladıklarında, Final Aşaması ödülü olarak benzersiz bir Apex Artifact ölüm kutusu efektine sahip olacaklar.

Aksiyon dolu fragman

Apex Legends Shadow Society Etkinliği, sunduğu yeni içeriklerle oyuncuları karanlık ve tehlikeli bir dünyaya davet ediyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve aksiyon dolu fragmanı izlemek isteyenler, Electronic Arts ve Respawn Entertainment’ın resmi web sitelerini ziyaret edebilirler.