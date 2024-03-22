Ziraat Bankası'ndan ‘Bankkart’lılara özel…

Ziraat Bankası'ndan alışveriş tutkunlarına müjde!

Ziraat Bankası, mart ayının sonuna kadar sürecek ve alışveriş tutarına göre 7500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sunan dev bir kampanyayı hayata geçirdi. Bu kampanya, Touristica üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olup, müşterilere ve yeni katılacaklara özel indirimler sunuyor.

Bu kampanya kaçmaz!

12 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar devam edecek olan bu özel kampanya, alışveriş miktarına göre cömert Bankkart Lira ödülleri sunuyor. 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 2500 TL, 50.000 TL ile 99.999 TL arasında 5.000 TL ve 100.000 TL üzeri alışverişlerde ise tam 7.500 TL Bankkart Lira kazanma şansını yakalayın.

Katılım yolları neler?

Ziraat Bankası, bu kampanyaya katılmak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor. Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr internet sitesi üzerinden işlem yapabilir veya "TOURISTICA" yazıp 4757'ye SMS göndererek kolayca katılabilirsiniz. Bu seçeneklerle, kampanyaya katılım hiç olmadığı kadar kolay!

Bankkart liralarınızı ne zaman harcayabilirsiniz?

Kampanya kapsamında kazandığınız Bankkart Liralar, 7 Nisan'da hesabınıza yüklenecek ve 7 Mayıs'a kadar dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Bu süre içinde, kazanılan liralarla yapacağınız alışverişlerde büyük avantajlar elde edebilirsiniz.

Mart ayına özel diğer fırsatlar

Ziraat Bankası, 7500 TL'ye varan Bankkart Lira kampanyasının yanı sıra, mart ayı boyunca farklı sektörlerde gerçekleşecek alışverişler için de benzersiz indirimler ve avantajlar sunmaya devam ediyor. Bu fırsatlar, bankanın resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak güncelleniyor.

Bu fırsatı kaçırmayın!

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya, alışverişlerinizi daha ekonomik hale getirmenin yanı sıra, size ekstra avantajlar da sağlıyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek, bu benzersiz fırsattan yararlanın.