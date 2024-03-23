Bu proteini liseli gençler buldu

Liseli gençlerden sürdürülebilir protein kaynağı: Deniz Marulu

İzmir'de bir grup lise öğrencisi, et, tavuk ve yumurta gibi geleneksel protein kaynaklarının yanı sıra deniz marulunu alternatif bir gıda olarak kullanma fikrini geliştirdi. Bu proje, deniz marulunun sağlıklı beslenmeye katkıda bulunabilecek alternatif bir protein kaynağı olarak kullanılmasını hedefliyor.

Küresel gıda krizine yenilikçi çözüm

İklim değişikliği ve artan gıda ihtiyacı, araştırmacıları alternatif protein kaynakları aramaya itiyor. İzmir'deki lise öğrencileri, bu küresel soruna bilimsel bir çözüm önerisi getirerek deniz marulunun potansiyelini ortaya koyuyor.

SÜGEP Akademisi'nden ilhamla Deniz Marulu projesi

Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) Akademisi'nde aldıkları eğitim sonrası harekete geçen öğrenciler, İzmir Körfezi'nde popülasyonu artan deniz marulunu, protein açısından zengin bir gıda kaynağı olarak değerlendirme fikrini geliştirdi.

İzmirli gençlerin projesi Avrupa'da ses getiriyor

Yaşar Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili'nin de desteklediği proje, Türkiye'de ve Avrupa'da dikkat çekiyor. Proje, kırmızı et tüketimini azaltıp, deniz ürünleri ve sebzelerden elde edilen alternatif protein ürünlerine yönelmeyi teşvik ediyor.

Deniz Marulu Türk mutfağına uyarlanacak

Projenin danışmanı Umut Dilsiz, projenin amacının gençleri sürdürülebilirlik konularında harekete geçirmek olduğunu belirtiyor. Deniz marulunun, projenin sonunda Türk damak zevkine uygun hale getirilmesi planlanıyor.

Deniz Marulunun besin değeri ve geleceği

Proje ekibinden öğrenciler, deniz marulunun protein, yağ, lif, demir, magnezyum, potasyum ve çinko gibi önemli mineraller açısından zengin olduğunu vurguluyor. Ayrıca, deniz marulunun gelecekteki gıda ihtiyacını karşılamada önemli bir kaynak olabileceğini belirtiyorlar.