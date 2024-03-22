23 Mart 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

23 Mart 2024 Cumartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|BOYACILAR, GÖBELLER, HİLALLER, KARACALAR, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, NARZANLAR, NIGIT, NİĞİT
|ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, NİYİT
|23.03.2024
|13:30
|14:30
|BOLU
|MERKEZ
|AFŞAR, ALIÇÖREN, ASAGI, AŞAĞI, ÇITAKLAR, GİDİRİŞ, KIRHA, KUZÖRENDAĞLI, KÜLTÜR, MERKEZ, SAĞLIK, SULTANBEY, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİÇAYDURT, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI
|AFSAR KÖY YOLU, AFŞAR KÖYÜ DİNLENME TESİSİ, AFŞAR KÖYÜ YOLU, ALIÇÖREN, ALIÇÖREN ÇAYDURT MAH, ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, CAHİT DİNÇTÜRK SK., ÇITAKLAR MAHALLE YOLU, ERICEK KÖY YOLU, ERİCEK KÖYÜ, ERİCEK KÖYÜ YOLU, KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KIRHA KÖY YOLU, KIRHA KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ KÖROĞLU MEVKİİ, SULTANBEY-1. SK., UAVTEDE YOK, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU, YUVA ÇAYDURT
|23.03.2024
|09:30
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|GÖLCÜK, KARTALLAR, MERKEZ
|GÖLCÜK MAHALLE YOLU, KARTALLAR MAHALLE YOLU, KUZÖRENEMIRLER KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU
|23.03.2024
|09:00
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|AKÇALAR, FAKILAR, MERKEZ
|IŞIKLAR KÖY YOLU, KUZÖREN DAĞLI KÖY YOLU, KUZÖRENDAGLI KÖY YOLU
|23.03.2024
|09:00
|15:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.