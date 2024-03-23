Evdeki hurda metal eşyalar çok kıymetlendi, Hurda gümüş fiyatları altını geride bıraktı

Son dönemde altın fiyatlarının hızla yükselmesi ve altın bulunabilirliğindeki azalma, birçok kişinin gözünü gümüşe çevirmesine neden oldu. Artık gümüş, zarif duruşu, bronz ve altın rengi alternatifleriyle saf altını tahtından ediyor. Evlerdeki hurda gümüşler ise yeni bir kazanç kapısı olarak görülüyor.

Evdeki Gümüşler Kuyumcunun Yeni Gözdesi

Kuyumcular, müşterilerini hurda gümüşlerin değerinden faydalanmaya davet ediyor. Evinde belirli miktarlarda gümüş takı bulunduranlar, bu sayede önemli kazançlar elde edebilir. Örneğin, 4 adet gümüş küpe, bir kolye ve bir bileklikten oluşan bir koleksiyon yaklaşık 3.000 TL'ye kadar değerlenebiliyor.

Nenelerin Mirası Değer Kazanıyor

Gümüşlerin değeri, altın gibi ayarlarına göre değişiklik gösteriyor. Gümüş takılar, özellikle mücevher yapımında kullanıldığında ve üzerlerinde pırlanta gibi değerli taşlar bulundurduğunda daha da değerli hale geliyor.

1000 ayar gümüş en kıymetlisi

800 ile 950 ayar arasında değişen gümüşler içerisinde, 952 ayar gümüş en kıymetli olarak kabul ediliyor. Ancak, en saf ve en değerli gümüş 1000 ayar olarak biliniyor. Eski dönemlere ait, özellikle anneanne ve babaanne takıları, hem nadir bulunmaları hem de yüksek ayarları nedeniyle altından daha değerli olabilir.