Kuzey İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi!

Zirai don tehlikesi kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Kuzey İç Anadolu Bölgesi, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı. Özellikle Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Kastamonu ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen bu durum, 22-25 Mart 2024 tarihlerinde ciddi riskler taşıyor.

Tehlike altındaki bölgeler ve zamanlama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 20 Mart Salı gecesinden başlayarak 25 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek olan zirai don olayı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kuvvetleniyor. Bolu, Çankırı, Karabük ve diğer risk altındaki şehirlerde çiftçilerin dikkatli olması gerekiyor.

Zirai donun şiddeti ve beklenen etkiler

20 Mart'ta başlayan olan zirai don olayı, 21 Mart'ta iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette; 22 ve 25 Mart'ta ise Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Karabük ve diğer etkilenen bölgelerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedilecek.

Çiftçilere hayati önem taşıyan tedbirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zirai don olayıyla ilişkili risklere karşı Zirai Don Uyarı Sistemi, Zirai Don Risk Tahmin Haritaları ve Zirai Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri gibi kaynaklardan yararlanılmasını öneriyor. Bu önlemler, beklenen olumsuzluklara karşı koruma sağlayacak.

Önlem Alın

Zirai don olayının getirebileceği risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Çiftçilerin ve ilgili tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, olası zararların önüne geçilmesinde kritik rol oynayacak.