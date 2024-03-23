Nüfus müdürlükleri YDS Sınavı için Pazar günü açık!

YDS Sınavı öncesi kimlik kartı desteği

24 Mart Pazar günü gerçekleşecek 2024 YDS/1 sınavı için Bolu Nüfus Müdürlüğü, sınav adaylarının yanında. Sabahın erken saatlerinde, 07.00'den 10.00'a kadar özel bir mesai düzenleyerek, TC kimlik kartı ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

ÖSYM'den YDS için özel önlemler

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) için adayların rahat bir sınav deneyimi yaşaması adına özel önlemler alıyor. Bu kapsamda, Bolu Nüfus Müdürlüğü, sınav günü erken saatlerde hizmet verecek.

Sınav sabahı nüfus müdürlüğüne uğramayı unutmayın!

TC kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen YDS adayları için Bolu Nüfus Müdürlüğü, sınav sabahı 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. Bu özel mesai, sınav stresi yaşayan adaylara büyük bir rahatlama sağlayacak.

YDS Adaylarına özel mesai saatleri

Bolu Nüfus Müdürlüğü, YDS sınavına girecek adaylar için sınav günü uygulayacakları özel mesai saatleri ile sınav stresini azaltıyor. Adaylar, bu hizmet sayesinde sınav sabahı kimlik kartı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacak.

Kimlik kartı için nereye gitmeli?

YDS/1 sınavına katılacak olan adaylar, TC kimlik kartı kaybı veya yenileme ihtiyaçları için 24 Mart Pazar günü sabah 07.00'den 10.00'a kadar Bolu Nüfus Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Bu özel düzenleme, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine önemli bir katkı sağlayacak.