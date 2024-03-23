2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak

2024 YDS/1 sınavının detayları

ÖSYM, 24 Mart Pazar günü, yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek üzere YDS/1 sınavını düzenleyecek. Sabah 10.15'te başlayacak sınav, öğleden sonra 13.15'te sona erecek. Adayların, sınav binalarına en geç saat 10.00'a kadar girmeleri gerekiyor.

Sınavın kapsamı ve organizasyonu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın 402 bina ve 4 bin 974 salonda yapılacağını belirtti. Toplamda 17 bin 519 görevlinin katılımıyla, Türkiye genelinde 87 farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

YDS/1 hangi dillerde yapılacak?

YDS/1 sınavı, 20 farklı dilde uygulanacak. İngilizce en yüksek katılımın beklendiği dil olup, 96 bin 757 adayın sınava gireceği öngörülüyor. Arapça ve Almanca da dahil olmak üzere, seçilen dillerde adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilirken, diğer dillerde çeviri uygulamaları gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ve açıklanma tarihi

Adaylar, sınav sonuçlarını 25 Nisan'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Bu, adayların dil seviyelerini ulusal düzeyde belirlemek için önemli bir fırsat sunuyor.

Sınav günü kimlik işlemleri

Sınav günü, T.C. kimlik kartını kaybeden veya uygun nüfus cüzdanı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Bu, adayların sınav için gerekli kimlik işlemlerini son dakikada dahi olsa gerçekleştirebilmelerini sağlayacak.

Başarı dilekleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tüm adaylara başarılar diledi ve sınavın herkes için olumlu sonuçlar getirmesini temenni etti. Bu sınav, adayların yabancı dil bilgilerini göstermeleri ve ulusal düzeyde seviyelerini belirlemeleri için kritik bir adım olarak görülüyor.