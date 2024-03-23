- Eğitim

2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 2024 YDS/1 sınavı, 20 farklı dilde ve 87 sınav merkezinde yapılacak. ÖSYM, 17 bin 519 görevli ile dil bilgisi uzmanlarını bir araya getirecek bu önemli sınavın sonuçlarını 25 Nisan'da açıklayacak.

Esra Perçin
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2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak mask
2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak
2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak
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2024 YDS/1 sınavının detayları

ÖSYM, 24 Mart Pazar günü, yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek üzere YDS/1 sınavını düzenleyecek. Sabah 10.15'te başlayacak sınav, öğleden sonra 13.15'te sona erecek. Adayların, sınav binalarına en geç saat 10.00'a kadar girmeleri gerekiyor.

2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak

Sınavın kapsamı ve organizasyonu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın 402 bina ve 4 bin 974 salonda yapılacağını belirtti. Toplamda 17 bin 519 görevlinin katılımıyla, Türkiye genelinde 87 farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak

YDS/1 hangi dillerde yapılacak?

YDS/1 sınavı, 20 farklı dilde uygulanacak. İngilizce en yüksek katılımın beklendiği dil olup, 96 bin 757 adayın sınava gireceği öngörülüyor. Arapça ve Almanca da dahil olmak üzere, seçilen dillerde adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilirken, diğer dillerde çeviri uygulamaları gerçekleştirilecek.2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak

Sınav sonuçları ve açıklanma tarihi

Adaylar, sınav sonuçlarını 25 Nisan'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Bu, adayların dil seviyelerini ulusal düzeyde belirlemek için önemli bir fırsat sunuyor.2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak

Sınav günü kimlik işlemleri

Sınav günü, T.C. kimlik kartını kaybeden veya uygun nüfus cüzdanı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Bu, adayların sınav için gerekli kimlik işlemlerini son dakikada dahi olsa gerçekleştirebilmelerini sağlayacak.2024 YDS/1 Sınavı Pazar günü 87 merkezde yapılacak

Başarı dilekleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tüm adaylara başarılar diledi ve sınavın herkes için olumlu sonuçlar getirmesini temenni etti. Bu sınav, adayların yabancı dil bilgilerini göstermeleri ve ulusal düzeyde seviyelerini belirlemeleri için kritik bir adım olarak görülüyor.

# türkiye, nisan, pazar

23 Mar 2024 - 09:00 - Eğitim

Mahreç  Esra Perçin

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