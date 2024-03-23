Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı

Dünya Su Günü'nde Bolu'dan çıkış yolu
Bolu Ziraat Odası'nın lideri Selim Özer, Dünya Su Günü'nde, suyun barışçıl kullanımını ve sürdürülebilir yönetimini öne çıkaran bir mesaj verdi. "Barış İçin Sudan Faydalanmak" temasına değinen Özer, su kaynaklarının akılcı kullanımının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için kritik olduğunu belirtti.
İklim değişikliği tarımsal tehditlerle dolu
Özer, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki yıkıcı etkilerine işaret ederek, 2050 yılına kadar tahıl fiyatlarında beklenen yüzde 29'luk artışın dünya genelinde açlık riskini artırabileceğini vurguladı. Bu durumun, küresel açlıkla mücadeleyi daha da zorlaştıracağını ifade etti.
Nüfus artışı ve tarımsal verimlilik ihtiyacı
2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşabileceğini belirten Özer, bu artışın tarımsal üretim ihtiyacını daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti. Küresel su talebinin artışıyla birlikte, tarımsal verimliliğin ve üretimin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve modern sulama
Tarımsal üretimin artışının sürdürülebilir yöntemlerle sağlanması gerektiğini vurgulayan Özer, modern üretim teknolojilerine geçişin ve uygun araçların kullanımının önemine değindi. Türkiye'nin sulanabilir arazilerinin etkin kullanımı için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Geleceğe yönelik tarımsal stratejiler
Özer, iklim değişikliğiyle mücadelede çiftçilerin eğitiminin, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin ve tarımsal planlamaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurguladı. Bu stratejilerin, gelecekteki gıda güvenliğini sağlamak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği garantilemek için hayati olduğunu ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.