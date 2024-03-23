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Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, Dünya Su Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve artan nüfusun tarımsal verimlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekerken, sürdürülebilir tarım ve yenilikçi sulama yöntemlerinin önemini vurguladı. Geleceğin gıda güvenliğinin bu adımlarla sağlanabileceğini belirtti.

Arzu Sarı
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Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı mask
Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı
Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı
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Dünya Su Günü'nde Bolu'dan çıkış yolu

Bolu Ziraat Odası'nın lideri Selim Özer, Dünya Su Günü'nde, suyun barışçıl kullanımını ve sürdürülebilir yönetimini öne çıkaran bir mesaj verdi. "Barış İçin Sudan Faydalanmak" temasına değinen Özer, su kaynaklarının akılcı kullanımının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için kritik olduğunu belirtti.

Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı

İklim değişikliği tarımsal tehditlerle dolu

Özer, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki yıkıcı etkilerine işaret ederek, 2050 yılına kadar tahıl fiyatlarında beklenen yüzde 29'luk artışın dünya genelinde açlık riskini artırabileceğini vurguladı. Bu durumun, küresel açlıkla mücadeleyi daha da zorlaştıracağını ifade etti.Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı

Nüfus artışı ve tarımsal verimlilik ihtiyacı

2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşabileceğini belirten Özer, bu artışın tarımsal üretim ihtiyacını daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti. Küresel su talebinin artışıyla birlikte, tarımsal verimliliğin ve üretimin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı

Sürdürülebilir tarımsal üretim ve modern sulama

Tarımsal üretimin artışının sürdürülebilir yöntemlerle sağlanması gerektiğini vurgulayan Özer, modern üretim teknolojilerine geçişin ve uygun araçların kullanımının önemine değindi. Türkiye'nin sulanabilir arazilerinin etkin kullanımı için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.Bolu'dan sürdürülebilir tarım ve su yönetimi çağrısı

Geleceğe yönelik tarımsal stratejiler

Özer, iklim değişikliğiyle mücadelede çiftçilerin eğitiminin, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin ve tarımsal planlamaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurguladı. Bu stratejilerin, gelecekteki gıda güvenliğini sağlamak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği garantilemek için hayati olduğunu ifade etti.

# türkiye, iklim, üretim, tarım

23 Mar 2024 - 12:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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