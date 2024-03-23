CHP Adayı Ekrem Velioğlu: Hepiniz davetlimsiniz!

Karacasu'da iftar buluşması: Birlikte güçlüyüz
Karacasu, 25 Mart Pazartesi akşamı, CHP'nin Belediye Başkan adayı Ekrem Velioğlu'nun liderliğinde, seçim öncesi önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Karacasu Düğün Salonu'nda gerçekleşecek olan iftar yemeği, yerel halkı ve destekçileri bir araya getirerek, birlik ve beraberlik içinde bir akşam vaat ediyor.
İftarla gelen birlik mesajı
Yoğun seçim kampanyası temposunda bir mola veren Ekrem Velioğlu, Karacasu Düğün Salonu'nda düzenlenecek iftar yemeği ile hem yorgunluk atacak hem de seçmenlerle bir araya gelecek. Bu özel gece, seçim öncesi dayanışma ve birlik mesajlarının verilmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Karacasu'nun geleceği için yarışanlar
Karacasu Belediye Başkanlığı için yarışan Ekrem Velioğlu ve 7 rakibi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde zafer için mücadele ediyor. 25 Mart'taki iftar yemeği, Velioğlu'nun seçim kampanyasında kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor, seçmenlerle doğrudan iletişim kurma ve Karacasu'nun geleceği için ortak bir vizyon oluşturma imkanı sağlıyor.
Tüm Karacasulular davetli
Ekrem Velioğlu, 25 Mart Pazartesi akşamı vereceği iftar yemeğine tüm Karacasuluları davet ediyor. Bu davet, sadece bir iftar yemeği olmanın ötesinde, Karacasu'nun geleceğini şekillendirecek bir seçim öncesi buluşma olarak büyük bir önem taşıyor. Velioğlu, bu etkinlikle Karacasu'da yaşayan herkesi kucaklayarak, seçim öncesi birlik ve beraberlik mesajları vermek istiyor.
İftar Buluşması
Ekrem Velioğlu'nun iftar daveti, Karacasu'da yaşayan herkes için açık bir çağrı. Bu özel gece, seçim öncesi bir araya gelme, fikir alışverişinde bulunma ve Karacasu'nun geleceğine dair ortak hayaller kurma fırsatı sunuyor. Velioğlu ve ekibi, iftar yemeğiyle birlikte, Karacasu'nun geleceğine yön verecek adımları atma konusunda kararlılık ve birlik mesajı veriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.