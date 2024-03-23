Dev Kara Akbabaların sayısı artıyor, Bolu ve Ankara'daki doğal mucize

Umut Veren Gelişme

Bolu'nun Dörtdivan ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında yer alan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbabalar, koruma altına alındıktan sonra popülasyonlarında gözle görülür bir artış kaydedildi. Bu devasa yırtıcı kuşların sayısı 34'ü geçti, doğa severler için sevindirici bir haber.

Soğuksu Milli Parkı: Çeşitli Türlerin Yuvası

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, ayıdan kartala, geyikten yaban domuzuna kadar pek çok farklı türün yanı sıra Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşlarından olan kara akbabalara ev sahipliği yapıyor. Bu kuşlar, 3 metrelik kanat açıklıkları, 1 metre yükseklikleri ve 15 kilogram ağırlıkları ile dikkat çekiyor.

Doğanın Leş Temizleyicileri: Kara Akbabalar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Halit Savaş, kara akbabaların doğadaki önemli rolüne vurgu yapıyor. Leşlerle beslenen bu kuşlar, doğanın temizlenmesine katkıda bulunuyor ve hastalıkların yayılmasını engelliyor.

Leşle Besleme: Popülasyonun Artışı

Kara akbabaların popülasyonundaki artışın sırrı, düzenli olarak yapılan leşle besleme uygulamalarında yatıyor. Köylerde ve arazilerde ölen yabani hayvanlar, bu büyük kuşlara besin olarak sunuluyor. Böylece hem akbabaların doğal beslenme ihtiyacı karşılanıyor hem de üreme oranları artıyor.

Yavruların Büyüme Süreci

Kara akbabaların yavruları, yumurtadan çıktıktan sonra 11 ay içinde yetişkinliğe ulaşıyor. Bu süreçte yavrular, sadece leş ile beslenerek büyüyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yuvaları düzenli olarak teleskop aracılığıyla kontrol ederek bu dev kuşların sağlığını ve güvenliğini gözetiyor.

Doğa İçin Umut Verici Bir Haber

Bolu Dörtdivan ile Ankara Kızılcahamam arasında yaşayan kara akbabaların popülasyonundaki artış, doğa koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu dev kanatlıların sayısının artması, ekosistemin sağlığı için hayati önem taşıyan bir gelişme. Doğanın bu müthiş temizleyicileri, gelecek nesiller için korunmaya devam edecek.