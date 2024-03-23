Düzce Üniversitesi'nde ormanların korunması çağrısı

Ormanların görsel şöleni

Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Türkiye'nin çeşitli ormanlarını fotoğraflarla anlatan bir sergi açtı. Serginin açılışını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve doğa fotoğrafçısı Aykut İnce, ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgiler sundu.

"İnsana, Ormana ve Fotoğrafa Dair"

Fotoğraf sergisinin ardından düzenlenen panelde, orman ve suyun insan yaşamındaki kritik rolü ele alındı. Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, ormanların ve su kaynaklarının varlığının, ülkelerin vatandaşlarına sunabileceği yaşam kalitesi için temel oluşturduğunu vurguladı.

Orman varlığı ve toplumsal refah ilişkisi

Aykut İnce, panelde yaptığı konuşmada, tarih boyunca orman varlığı ile toplumsal refah düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirtti. Artan nüfus ve tarım alanlarına olan ihtiyacın ormanları tehdit ettiğini, bu durumun çevrenin sürdürülebilirliğini riske attığını ifade etti.

Orman yangınlarına karşı insan kaynaklı mücadele

Orman yangınlarının, ormanların en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan İnce, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Ormanların insan hayatındaki çeşitli kullanım alanlarına rağmen, bu kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin tehlikelerine işaret etti.

Orman sevgisi ve sürdürülebilir kullanımın önemi

Katılımcılardan gelen soruları yanıtlarken, İnce orman sevgisinin ve korunmasının, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ormanların sürdürülebilir kullanımının, çevre bilincinin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Teşekkür ve takdirin ifadesi

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Aykut İnce'ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi vererek, ormanların korunması ve sürdürülebilir çevre bilincinin artırılmasına yönelik çabalarını takdir etti. Bu etkinlik, ormanların korunması adına atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.