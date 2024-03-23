Düzce Üniversitesi'nde ormanların korunması çağrısı

Ormanların görsel şöleni
Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Türkiye'nin çeşitli ormanlarını fotoğraflarla anlatan bir sergi açtı. Serginin açılışını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve doğa fotoğrafçısı Aykut İnce, ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgiler sundu.
"İnsana, Ormana ve Fotoğrafa Dair"
Fotoğraf sergisinin ardından düzenlenen panelde, orman ve suyun insan yaşamındaki kritik rolü ele alındı. Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, ormanların ve su kaynaklarının varlığının, ülkelerin vatandaşlarına sunabileceği yaşam kalitesi için temel oluşturduğunu vurguladı.
Orman varlığı ve toplumsal refah ilişkisi
Aykut İnce, panelde yaptığı konuşmada, tarih boyunca orman varlığı ile toplumsal refah düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirtti. Artan nüfus ve tarım alanlarına olan ihtiyacın ormanları tehdit ettiğini, bu durumun çevrenin sürdürülebilirliğini riske attığını ifade etti.
Orman yangınlarına karşı insan kaynaklı mücadele
Orman yangınlarının, ormanların en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan İnce, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Ormanların insan hayatındaki çeşitli kullanım alanlarına rağmen, bu kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin tehlikelerine işaret etti.
Orman sevgisi ve sürdürülebilir kullanımın önemi
Katılımcılardan gelen soruları yanıtlarken, İnce orman sevgisinin ve korunmasının, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ormanların sürdürülebilir kullanımının, çevre bilincinin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini belirtti.
Teşekkür ve takdirin ifadesi
Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Aykut İnce'ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi vererek, ormanların korunması ve sürdürülebilir çevre bilincinin artırılmasına yönelik çabalarını takdir etti. Bu etkinlik, ormanların korunması adına atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.