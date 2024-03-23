Bolu Valisi Erkan Kılıç yaşlılarla oruç açtı

Vali Kılıç'tan huzurevi sakinlerine özel ziyaret

Bolu'nun sevgili Valisi Erkan Kılıç, "Yaşlılara Saygı Haftası"nı anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı. İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katılarak, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Bu özel buluşma, Ramazan ayının manevi atmosferinde yaşlılarımızla paylaşıldı.

İftar sofrasında manaviyatın paylaşımı

Vali Kılıç, iftar öncesinde huzurevi sakinlerini tek tek ziyaret ederek, onların Ramazan'ını kutladı ve "Yaşlılara Saygı Haftası"nın önemine dikkat çekti. Bu özel günde, yaşlılarımızla birlikte oruç açmanın manevi değerini vurguladı.

Yaşlılarımızla pasta kesim töreni

İftar yemeğinin ardından Vali Kılıç, huzurevi sakinleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında düzenlenen pasta kesim töreniyle, yaşlılarımıza yönelik sevgi ve saygının pekiştirildiği anlar yaşandı.

İftar sonrası müzik

Huzurevi sakinleri, iftar sonrasında şarkılar söyleyerek bu özel geceyi daha da anlamlı hale getirdiler. Vali Kılıç, yaptığı konuşmada, yaşlılarımıza duyulan saygı ve sevginin önemini bir kez daha hatırlattı.

Vali Kılıç'tan yaşlılarımıza saygı ve sevgi vurgusu

Vali Erkan Kılıç, konuşmasında yaşlılarımızın toplumumuzdaki değerli yerine vurgu yaparak, onlara her daim saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ramazan ayında tuttukları oruçlar için Allah'tan kabul dileklerinde bulunarak, yaşlılarımıza sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diledi.