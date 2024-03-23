Batı Karadeniz’de bir yer yüzü cenneti daha

Batı Karadeniz'in Saklı Cenneti

Ersizlerdere Tabiat Parkı, doğa severlerin yeni gözdesi haline geliyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri, ziyaretçileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Batı Karadeniz’in bu eşsiz köşesi, İsveç'in doğal manzaralarını aratmayacak kadar güzel.

Doğanın Kalbinde Bir Durak

Ersizlerdere Kanyonu, 2020 yılında Türkiye'nin 252. tabiat parkı olarak ilan edildi. Bolu'ya 300 kilometre mesafede yer alan park, kanyonları, zengin bitki örtüsü ve florası ile dikkat çekiyor. Avrupa'nın 13. büyük doğa parkı olma özelliğine sahip bu bölge, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Kültür ve Doğanın Buluşma Noktası

Ersizlerdere Tabiat Parkı, içerisinde barındırdığı 12 kilometrelik tarihi kervan yoluyla ziyaretçilerine benzersiz bir doğa yürüyüşü deneyimi sunuyor. Aynı zamanda, bölgede kamp yapma, yamaç paraşütü ve sportif olta balıkçılığı gibi çeşitli aktiviteler mevcut.

Tarihle İç İçe Bir Doğa Harikası

Ersizlerdere'nin adının hikayesi, Kurtuluş Savaşı'nda tüm erkeklerini kaybeden bir köyden geliyor. Bu derin tarih, bölgenin kültürel zenginliğine katkıda bulunuyor. Tarihi İpek Yolu ve İstiklal Yolu'nun geçtiği bu alan, ziyaretçilere hem tarih hem de doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.

Çağrı: Doğanın Keşfedilmeyi Bekleyen Köşesi

Ersizlerdere Tabiat Parkı, İskandinav ülkelerinin doğal güzelliklerini aratmayacak bir manzaraya sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla bölge, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirildi. Seyir terasları, yürüyüş platformları ve sosyal donatı alanlarıyla donatılan park, herkesi bu eşsiz güzelliği keşfetmeye davet ediyor.

Ersizlerdere Tabiat Parkı, Batı Karadeniz’in gizli kalmış bir cenneti. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu park, doğa tutkunları için kaçırılmayacak bir destinasyon. Gerek yerel halk gerekse turizm acenteleri, bu doğa harikasını daha fazla kişiye tanıtmak için çağrıda bulunuyor. Bu benzersiz güzelliği keşfetmek ve doğa ile baş başa kaliteli zaman geçirmek isteyen herkes, Ersizlerdere Tabiat Parkı'na davetli.