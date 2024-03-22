Sakaryaspor teknik direktörü Tuncay Şanlı'nın gözü kulağı Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselme hayaliyle dolu bir sezon geçiriyor. Takımın başında yer alan eski milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, şampiyonluk hedefine ulaşmanın peşinde. Sakaryaspor, tarihi boyunca Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş bir kulüp olarak, bu sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Sakaryaspor

Sakaryaspor, 27. hafta itibarıyla 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alarak Süper Lig hayalini güçlendiriyor. Takımın son olarak sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etmesi, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım oldu.

Tuncay Şanlı’nın ilk şampiyonluğu

Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadığı bu kulüpte yeniden şampiyonluk yaşamanın peşinde olduğu belirtiliyor. Şanlı ve ekibi, ligin sonlarına doğru artan mücadele gücüyle hedeflerine odaklanmış durumda.

Tuncay Şanlı'nın hedefi ve takımın durumu

Tuncay Şanlı, takımın oyun kalitesi ve mücadele gücüne dikkat çekerek, önemli maçlarda sergiledikleri performanstan memnuniyetini dile getiriyor. Takımın daha iyi olabileceği noktalar üzerinde duran Şanlı, kalan maçlarda aynı coşku ve oyun anlayışıyla devam etmek istediklerini belirtiyor. Teknik direktör, play-off'a kalmanın ön görüldüğünü ve en azından 3. olarak final oynamayı hedeflediklerini ifade etti.

Taraftarın önemi ve takımın geleceği

Şanlı, başarının taraftar desteğiyle mümkün olduğuna inanıyor. Cezalara ve kısıtlamalara rağmen, taraftarların desteğinin takım için çok önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle deplasman maçlarında ve iç sahadaki son maçlarda artan taraftar coşkusunun, takımın başarısında kilit rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Sakaryaspor'un Süper Lig hayali

Sakaryaspor ve Tuncay Şanlı'nın bu sezonki performansı, takımın Süper Lig'e yükselme hayalini daha da güçlendiriyor. Teknik direktör ve ekibinin deneyimi, takımın saha içi performansı ve taraftar desteği, bu hedefe ulaşmada önemli faktörler arasında yer alıyor. Sakaryaspor'un geleceği, kalan maçlardaki performansına ve mücadele gücüne bağlı olarak şekillenecek.