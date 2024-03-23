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Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan

Bolu, Seben, Kıbrıscık, Mengen, Düzce, Gölyaka ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde 21-26 Mart Ormancılık Haftası'nda 10 binin üzerinde fidan toprakla buluştu. Etkinlikte vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla yeşilin korunması ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Arzu Sarı
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Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan mask
Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan
Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan
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8 bin fidan yeni yuvada

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle 8 bin fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak sundu. Kara selvi, biberiye ve ceviz fidanları, Murat Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte, vatandaşların yoğun ilgisiyle yeni topraklara kavuştu.

Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan

Gölyaka ve Kıbrıscık'ta fidan dikimi

Gölyaka ve Kıbrıscık'ta düzenlenen etkinliklerle, toplamda 3 bin fidan minik öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu. Bu etkinlikler, orman sevgisinin ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadı.Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan

Mengen'de bin fidan yeşermeye başladı

Mengen'de, 21 Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikle 500'er adet sarıçam ve sedir fidanı, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Fatih Yıldız'ın da katıldığı bu özel etkinlikle, bin fidan yeşilin umudu olarak toprakla buluştu.Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan

Adalet Ormanı'nda yeni yeşil umutlar

Adalet Bakanlığı'nın desteklediği etkinlikle, Adalet Ormanı'na 80 yeni fidan dikildi. Bu etkinlik, orman alanlarının genişletilmesi ve korunması amacıyla denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin de katılımıyla gerçekleştirildi.Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan

Düzce ve Göynük'te eğitimle yeşilin gücü artıyor

Düzce Uzunmustafa İlkokulu'nda 150 ilkokul öğrencisine orman varlığı ve yangın önleme konularında eğitim verildi. Göynük'te ise 600 adet çeşitli fidanlar, vatandaşlara ücretsiz dağıtılarak orman sevgisi pekiştirildi.Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan

Seben'de yeşil coşkusu

Seben Orman İşletme Müdürlüğü, 21 Mart'ta 600 adet sedir ve ceviz fidanını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Bu etkinlik, ormanların korunması ve genişletilmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

# eğitim, orman, düzce

23 Mar 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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