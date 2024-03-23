Batı Karadeniz Bölgesi’ne 10 bin yeni fidan

8 bin fidan yeni yuvada
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle 8 bin fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak sundu. Kara selvi, biberiye ve ceviz fidanları, Murat Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte, vatandaşların yoğun ilgisiyle yeni topraklara kavuştu.
Gölyaka ve Kıbrıscık'ta fidan dikimi
Gölyaka ve Kıbrıscık'ta düzenlenen etkinliklerle, toplamda 3 bin fidan minik öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu. Bu etkinlikler, orman sevgisinin ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadı.
Mengen'de bin fidan yeşermeye başladı
Mengen'de, 21 Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikle 500'er adet sarıçam ve sedir fidanı, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Fatih Yıldız'ın da katıldığı bu özel etkinlikle, bin fidan yeşilin umudu olarak toprakla buluştu.
Adalet Ormanı'nda yeni yeşil umutlar
Adalet Bakanlığı'nın desteklediği etkinlikle, Adalet Ormanı'na 80 yeni fidan dikildi. Bu etkinlik, orman alanlarının genişletilmesi ve korunması amacıyla denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin de katılımıyla gerçekleştirildi.
Düzce ve Göynük'te eğitimle yeşilin gücü artıyor
Düzce Uzunmustafa İlkokulu'nda 150 ilkokul öğrencisine orman varlığı ve yangın önleme konularında eğitim verildi. Göynük'te ise 600 adet çeşitli fidanlar, vatandaşlara ücretsiz dağıtılarak orman sevgisi pekiştirildi.
Seben'de yeşil coşkusu
Seben Orman İşletme Müdürlüğü, 21 Mart'ta 600 adet sedir ve ceviz fidanını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Bu etkinlik, ormanların korunması ve genişletilmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.