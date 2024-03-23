Su varsa yaşam var, su varsa barış var!

Suyu korumak yaşam ve barışın teminatı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Cem Kösemeci, Dünya Su Günü dolayısıyla, suyun korunmasının yaşamın ve barışın devamı için elzem olduğunu belirtti. Kösemeci, suyun sadece bir doğal kaynak olmadığını, aynı zamanda barışın da korunmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti.

"Barış için Sudan Faydalanmak" temasıyla dünya su günü

1993'ten bu yana her yıl farklı bir tema altında kutlanan Dünya Su Günü, 2024 için "Barış için Sudan Faydalanmak" temasını benimsedi. Kösemeci, bu temanın, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin yanı sıra, temiz suya erişimin bir insan hakkı olduğunu vurgulamayı amaçladığını belirtti.

Su kaynaklarının mevcut durumu

Kösemeci, dünya üzerindeki suyun büyük bir kısmının tuzlu su olduğunu ve tatlı su kaynaklarının sadece %2,5'ini oluşturduğunu açıkladı. Türkiye'nin su baskısı yaşayan ülkeler arasında yer alabileceğini öngören Kösemeci, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İçilebilir su kaynaklarının kirliliği

Gelişmekte olan ülkelerde içilebilir su kaynaklarının kirliliğinin arttığını ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Kösemeci, su kaynaklarının korunması ve adil paylaşımının küresel barış için önemini belirtti.

Su kaynaklarının adil dağılımı

Kösemeci, su kaynaklarının dünya genelinde eşit dağılmadığına işaret ederek, su sıkıntısının yaşandığı bölgelerde asıl sorunun kaynak yetersizliği değil, adil paylaşılmaması olduğunu ifade etti. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin gelecek nesiller için zorunluluk olduğunu vurguladı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlık, hijyen, tarım, ekonomi ve ekosistemler için hayati önem taşıdığını belirten Kösemeci, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi ve su tasarrufu önlemlerinin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğunu ifade etti.