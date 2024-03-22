Elif Doğa Bektaş, Alp Disiplini'nde Düzce’yi gururlandırdı

Erzurum'un göz alıcı Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2023-2024 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Alp Disiplini U-12-14-16 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu heyecan verici ve kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyon, kayak severler ve sporseverler için unutulmaz anlar bıraktı. Türkiye'nin dört bir yanından 39 il ve 128 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, iki gün süresince büyük bir coşkuya sahne oldu.

Düzce'nin gururu Elif Doğa Bektaş

Düzce'den genç yetenek Elif Doğa Bektaş, slalom dalında sergilediği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu ve kürsünün haklı bir sahibi olarak adından söz ettirdi. Kendini zirveye taşıyan Bektaş, aldığı bu başarıyla hem kendini hem de şehrini gururlandırdı. Sporcu, disiplin, azim ve yeteneğin mükemmel birleşimiyle elde ettiği bu başarıyla gelecek için büyük umutlar vadetmektedir.

Alp Disiplini'nde heyecan dorukta

Erzurum Palandöken'de gerçekleşen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası, kayak sporunun heyecanını ve tutkusunu bir kez daha tüm sporseverlere yaşattı. Genç sporcuların mücadelesi ve azmi, geleceğin şampiyonlarının bu zorlu parkurlarda şekillendiğinin kanıtı oldu. Şampiyona, kayak sporunu daha da popüler hale getirerek gençlere ilham kaynağı olmayı başardı.

Ödüller sahiplerini buldu

Şampiyonanın sonunda, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Bu özel an, sporcuların aylar süren hazırlık ve çabanın ardından elde ettikleri başarının taçlandırıldığı an oldu. Elif Doğa Bektaş ve diğer madalya kazananlar, bu başarılarıyla önümüzdeki yıllarda da adından söz ettirecek gibi duruyor.