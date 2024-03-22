Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Özel maçta Türkiye, deplasmanda Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da, Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 22:45'de başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski, bir müsabakanın hakemliğini üstlenecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Damian Kos görev alacak. VAR pozisyonunda Pitotr Lasyk, AVAR pozisyonunda ise Krzysztof Jakubik bulunacak.

Türkiye-Macaristan maçında ilginç istatistikler

Futbol sahalarının köklü rekabetlerinden biri olan Türkiye ile Macaristan arasındaki futbol mücadelesi, şimdiye kadar gerçekleştirilen 14 karşılaşma ile futbol tarihine adını yazdırmış durumda. Bu karşılaşmaların 8'i resmi, 6'sı ise özel nitelikte olmakla birlikte, iki ülke milli takımları arasındaki rekabet, sporseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Galibiyet dağılımı ve gol istatistikleri

Bu önemli müsabakalarda Türkiye, 4 kez sahadan galibiyetle ayrılma başarısı gösterirken, Macaristan 8 kez üstünlük kurmayı başardı. 2 maç ise eşitlikle sonuçlanarak, dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı anlara sahne oldu. Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmalarda rakip filelere 15 gol gönderirken, kendi kalesinde 28 gol görmekten kurtulamadı. Macaristan'ın, Türkiye ile özellikle 1996 ve 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği ve unutulmaz mücadeleler sergilediği biliniyor.

Macaristan'ın EURO 2024 yolculuğu

2018 yılından bu yana Macaristan Milli Takımı'nın başında bulunan İtalyan teknik adam Marco Rossi, takımını başarıdan başarıya koşturuyor. Macaristan, Rossi'nin yönetiminde, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin EURO 2024 hazırlıkları

Türkiye Milli Takımı, sakatlıklar nedeniyle kadrosunda önemli değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in yokluğunda, Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın gibi yetenekli isimler aday kadroya dahil edildi. Ayrıca, Abdülkerim Bardakcı'nın da milli takıma son davet edilenler arasında olduğu bilgisi verildi.

Avusturya ile önemli mücadele

EURO 2024'e hazırlık sürecinde Türkiye, 26 Mart Salı günü Viyana'daki tarihi Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile önemli bir dostluk maçına çıkacak. Bu mücadele, her iki takım için de önemli bir deneme olma özelliği taşıyor