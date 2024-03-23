Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel iftara 2 bin kişi katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol “Milliyetçi-Ülkücü Hareketi hak ettiği en güzel yerlere taşımak için; gece uyumayıp, gündüz oturmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız, inanın ve iman edin her şeye rağmen Başaracağız! Bu vesileyle mübarek Ramazan-ı şerifin Türk İslam alemine ve mazlum milletlere hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, yaklaşan Ramazan bayramınızı en kalbi duygularımla kutlarım. Yüce Allah, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ibadet ve itaatlerimizi kabul etsin. Bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiğiniz için hepinizi en içten, en samimi, en ülkücü duygularımla selamlıyor Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği iftar programında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ise “Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu iftar programında, siz değerli hemşehrilerimiz ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte olmamıza vesilen olan başta İl Başkanımız Ayhan Çelikkol olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Çok vaktinizi almadan bir kaç kelam etmek istiyorum.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde sizlerden destek bekliyoruz. Biz genç ve dinamik bir ekiple bu süreçte çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamak adına gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. İnanıyoruz ki siz değerli Bolulu hemşehrilerimiz de her şeyin farkında ve 31 Mart akşamı inşallah bu emeklerimizi zaferle kutlayacağız. 4 Nisan’da mazbatamızı da aldıktan sonra canla başla ayırmadan ayrışmadan Bolu için çalışmaya başlayacağız. Biz Bolu’ya hizmet için geliyoruz. Projelerimiz hazır, biz hazırız. Sizler bize inanın, güvenin. Biz bu işi başarırız. Tekrar bu güzel iftar programına katıldığınız için teşekkür ederim. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.