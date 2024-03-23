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Geri dönüşüm sanatının ustası Mustafa Çetinkaya'nın çiçek bahçesi evi

Bolu'da yaşayan ve ahşap oyma sanatıyla tanınan 73 yaşındaki Mustafa Çetinkaya, emekliliğini sıra dışı bir projeye adadı. Yıllarını ahşap sanatına vakfeden Çetinkaya, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak evini bir çiçek bahçesine dönüştürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Geri dönüşüm sanatının ustası Mustafa Çetinkaya'nın çiçek bahçesi evi mask
Geri dönüşüm sanatının ustası Mustafa Çetinkaya'nın çiçek bahçesi evi
Geri dönüşüm sanatının ustası Mustafa Çetinkaya'nın çiçek bahçesi evi
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Evinde Bir Bahar Esintisi: Geri Dönüşümle Sanat

Mustafa Çetinkaya, karton, kozalak ve poşet gibi atık malzemeleri sanata dönüştürerek, çiçekler, evler ve konaklar yaratıyor. Bu eserler, hem estetik bir güzellik sunuyor hem de sürdürülebilirliğin önemini vurguluyor. Çetinkaya'nın bu tutkusu, geri dönüşümün sadece çevreyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda yaratıcılığı teşvik edebileceğini gösteriyor.

Geri dönüşüm sanatının ustası Mustafa Çetinkaya'nın çiçek bahçesi evi

Ahşap Sanatından Geri Dönüşüme: Bir Sanatçının Yolculuğu

50 yılını ahşap ustalığına adamış olan Çetinkaya, emeklilik yıllarında da boş durmuyor. Ahşap malzeme bulamadığı dönemlerde doğaya yönelen sanatçı, kozalak ve pazar poşetleri gibi günlük malzemeleri sanat eserlerine dönüştürmeye başladı. Bu süreçte, memleketinin tarihi yapılarını minyatür konaklar olarak yeniden yaratmayı amaçlıyor. Çetinkaya'nın eserleri, hem yerel kültürü tanıtıyor hem de geri dönüşüm malzemelerinin potansiyelini ortaya koyuyor.Geri dönüşüm sanatının ustası Mustafa Çetinkaya'nın çiçek bahçesi evi

Çevre Bilinci ve Sanatın Buluşması

Mustafa Çetinkaya'nın çalışmaları, çevre bilincini artırma ve geri dönüşüm malzemelerini değerlendirme konusunda ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Sanatçının yaratıcılığı ve çevreye olan duyarlılığı, sürdürülebilir bir dünya için sanatın gücünü gözler önüne seriyor.Geri dönüşüm sanatının ustası Mustafa Çetinkaya'nın çiçek bahçesi evi

# pazar

23 Mar 2024 - 16:44 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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