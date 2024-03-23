Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli yakalandı

Türkiye Genelinde Koordineli Mücadele
Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşti. Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun olmak üzere toplam 8 ilde yapılan operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. İstanbul'da en fazla gözaltı sayısına ulaşılırken, Bolu'da da DEAŞ'a yönelik önemli bir adım atıldı.
Bolu'da Teröre Geçit Yok
Bolu, bu operasyonla birlikte teröre karşı duruşunu bir kez daha gösterdi. Şehirdeki güvenlik güçleri, terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, şehrin huzur ve güven ortamına katkıda bulunuyor.
Operasyonun Detayları
Operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyet yürütmek gibi suçlamalarla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bolu'da yakalanan şüphelinin, örgüt içindeki faaliyetleri ve bağlantıları detaylı bir şekilde inceleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.