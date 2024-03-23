- Asayiş

Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. "Bozdoğan-15" adı verilen bu operasyon, 8 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyonun odak noktalarından biri olan Bolu'da, terör örgütüne üye olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli yakalandı mask
Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli yakalandı
Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli yakalandı
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Türkiye Genelinde Koordineli Mücadele

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşti. Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun olmak üzere toplam 8 ilde yapılan operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. İstanbul'da en fazla gözaltı sayısına ulaşılırken, Bolu'da da DEAŞ'a yönelik önemli bir adım atıldı.

Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli yakalandı

Bolu'da Teröre Geçit Yok

Bolu, bu operasyonla birlikte teröre karşı duruşunu bir kez daha gösterdi. Şehirdeki güvenlik güçleri, terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, şehrin huzur ve güven ortamına katkıda bulunuyor.Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli yakalandı

Operasyonun Detayları

Operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyet yürütmek gibi suçlamalarla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bolu'da yakalanan şüphelinin, örgüt içindeki faaliyetleri ve bağlantıları detaylı bir şekilde inceleniyor.
# türkiye, istanbul, sakarya

23 Mar 2024 - 16:52 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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