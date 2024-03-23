- Asayiş

Uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen titiz bir operasyon, sokaklardaki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün deneyimli ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda, E.Ç. isimli şahsın evine ve üzerine yapılan baskında, dikkat çekici miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Uyuşturucu ticaretine büyük darbe
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Bonzai Ele Geçirildi: 160 Gram

E.Ç.'nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplamda 160 gram bonzai maddesi bulundu. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan koruma adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan E.Ç., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hızla yargı önüne çıkarıldı. Düzce Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu karar, toplumda uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar ciddiye alındığını gösteren bir örnek teşkil etti. Ayrıca, E.Ç.'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir şahıs hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
# düzce

23 Mar 2024 - 17:01 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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