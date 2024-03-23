Uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Bonzai Ele Geçirildi: 160 Gram

E.Ç.'nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplamda 160 gram bonzai maddesi bulundu. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan koruma adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan E.Ç., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hızla yargı önüne çıkarıldı. Düzce Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu karar, toplumda uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar ciddiye alındığını gösteren bir örnek teşkil etti. Ayrıca, E.Ç.'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir şahıs hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.