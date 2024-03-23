10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı

Düzce'de Yeşilin Yeniden Doğuşu

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikle, doğa dostu vatandaşlara 8 bin fidanı ücretsiz dağıttı. Dağıtılan fidanlar arasında 4 bin kara selvi, 2 bin biberiye ve 2 bin ceviz fidanı yer aldı. Bu etkinlik, kent merkezinde doğa bilincinin artırılması ve yeşil alanların genişletilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Gölyaka'dan Yeşile Katkı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü de bu anlamlı günde geri kalmadı ve vatandaşlara toplamda 2 bin fidanı bedelsiz olarak sundu. Bu dağıtımda, bin kara servi ve bin ceviz fidanı olmak üzere, doğanın çeşitliliğine ve bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlayacak türler tercih edildi.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Adımlar

Bu etkinlikler, Düzce ve Gölyaka'da sürdürülebilir bir çevre bilincinin oluşturulması ve doğal kaynakların korunması adına atılan önemli adımlardır. Vatandaşların yoğun ilgisi, toplumun çevre konusundaki duyarlılığının arttığını ve yeşil alanların korunması gerektiğine dair ortak bir bilince sahip olduğunu göstermektedir.