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10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı

Düzce ve Gölyaka, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma misyonuyla önemli bir adım attı. Orman İşletme Müdürlükleri, Orman Haftası'nın ruhuna uygun bir etkinlikle vatandaşlara 10 bin fidanı ücretsiz olarak sundu. Bu çevreci hareket, kent merkezinden kırsal alanlara kadar geniş bir yelpazede büyük bir ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
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10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı mask
10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı
10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı
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Düzce'de Yeşilin Yeniden Doğuşu

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikle, doğa dostu vatandaşlara 8 bin fidanı ücretsiz dağıttı. Dağıtılan fidanlar arasında 4 bin kara selvi, 2 bin biberiye ve 2 bin ceviz fidanı yer aldı. Bu etkinlik, kent merkezinde doğa bilincinin artırılması ve yeşil alanların genişletilmesi açısından büyük önem taşıyor.

10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı

Gölyaka'dan Yeşile Katkı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü de bu anlamlı günde geri kalmadı ve vatandaşlara toplamda 2 bin fidanı bedelsiz olarak sundu. Bu dağıtımda, bin kara servi ve bin ceviz fidanı olmak üzere, doğanın çeşitliliğine ve bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlayacak türler tercih edildi.

10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı

Sürdürülebilir Gelecek İçin Adımlar

Bu etkinlikler, Düzce ve Gölyaka'da sürdürülebilir bir çevre bilincinin oluşturulması ve doğal kaynakların korunması adına atılan önemli adımlardır. Vatandaşların yoğun ilgisi, toplumun çevre konusundaki duyarlılığının arttığını ve yeşil alanların korunması gerektiğine dair ortak bir bilince sahip olduğunu göstermektedir.10 Bin fidan ücretsiz dağıtıldı
# doğa, düzce, orman

23 Mar 2024 - 17:07 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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