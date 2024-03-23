Erdoğan'dan Karabük'te büyük vaatler! Türkiye'yi ikiye katlayacağız

21 Yılda 3 Kat Büyüme Başarısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 21 yılda Türkiye'nin ekonomik olarak 3 kat büyüdüğünü ve önümüzdeki dönemde ekonomiyi 2 kat daha büyütme hedefinde olduklarını belirtti. Erdoğan, enflasyonla mücadelenin ikinci yarıda sonuç vereceğini ve bu sayede refah kayıplarının telafi edileceğini vurguladı.
Karabük'e Özel İlgi ve Projeler
Karabük'e 9 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyarette halka hitap eden Erdoğan, şehrin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Karabük'ün sanayi ve eğitim alanında önemli yatırımlar aldığını, şehrin refah seviyesinin artırılmasının hükümetin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.
Genel Seçimlerde Büyük Destek
Mayıs ayındaki genel seçimlerde Karabük halkının Cumhur İttifakı'na yüzde 62 milletvekilliği ve yüzde 64 Cumhurbaşkanlığı desteği verdiğini belirten Erdoğan, halkın sevgi, vefa ve kardeşlik duygularına layık olmak için daha çok çalışacaklarını söyledi.
Karabük'ün Geleceği Işıldıyor
Erdoğan, Karabük'ü ekonomik ve sosyal anlamda daha ileriye taşıyacaklarını, işçi, esnaf, üretici, emekli ve öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşturulacağını belirtti. Ayrıca, deprem sonrası ekonomiye verilen zararın telafi edileceğini ve ülkenin imkanlarının herkese eşit şekilde yansıtılacağını ifade etti.
Seçimler ve Demokrasi Vurgusu
Cumhurbaşkanı, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ve her seçimin aynı zamanda bir sınav olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, muhalefetin ise dağınık ve tutarsız olduğunu eleştirdi.
Türkiye Yüzyılına Doğru
Erdoğan, Türkiye'nin her alanda ilerlemesi için yapılan çalışmalardan ve Karabük'e yapılan yatırımlardan bahsetti. Karabük'ün eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve sanayi alanlarında önemli gelişmeler kaydettiğini, bu başarıların Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli adımlar olduğunu vurguladı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.