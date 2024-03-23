Erdoğan'dan Karabük'te büyük vaatler! Türkiye'yi ikiye katlayacağız

21 Yılda 3 Kat Büyüme Başarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 21 yılda Türkiye'nin ekonomik olarak 3 kat büyüdüğünü ve önümüzdeki dönemde ekonomiyi 2 kat daha büyütme hedefinde olduklarını belirtti. Erdoğan, enflasyonla mücadelenin ikinci yarıda sonuç vereceğini ve bu sayede refah kayıplarının telafi edileceğini vurguladı.

Karabük'e Özel İlgi ve Projeler

Karabük'e 9 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyarette halka hitap eden Erdoğan, şehrin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Karabük'ün sanayi ve eğitim alanında önemli yatırımlar aldığını, şehrin refah seviyesinin artırılmasının hükümetin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Genel Seçimlerde Büyük Destek

Mayıs ayındaki genel seçimlerde Karabük halkının Cumhur İttifakı'na yüzde 62 milletvekilliği ve yüzde 64 Cumhurbaşkanlığı desteği verdiğini belirten Erdoğan, halkın sevgi, vefa ve kardeşlik duygularına layık olmak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Karabük'ün Geleceği Işıldıyor

Erdoğan, Karabük'ü ekonomik ve sosyal anlamda daha ileriye taşıyacaklarını, işçi, esnaf, üretici, emekli ve öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşturulacağını belirtti. Ayrıca, deprem sonrası ekonomiye verilen zararın telafi edileceğini ve ülkenin imkanlarının herkese eşit şekilde yansıtılacağını ifade etti.

Seçimler ve Demokrasi Vurgusu

Cumhurbaşkanı, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ve her seçimin aynı zamanda bir sınav olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, muhalefetin ise dağınık ve tutarsız olduğunu eleştirdi.

Türkiye Yüzyılına Doğru

Erdoğan, Türkiye'nin her alanda ilerlemesi için yapılan çalışmalardan ve Karabük'e yapılan yatırımlardan bahsetti. Karabük'ün eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve sanayi alanlarında önemli gelişmeler kaydettiğini, bu başarıların Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli adımlar olduğunu vurguladı.