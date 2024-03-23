Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, fahiş iftar menüsü fiyatlarına isyan etti!!

Tuba Ünsal'ın İftar Menüsü Tepkisi: "Fahiş Fiyatlar ve Saygısızlık"

Ünlü manken ve oyuncu Tuba Ünsal, iftar vakitlerinde ailesi ve çalışanlarıyla birlikte evine yakın bir restoranda yaşadığı olumsuz deneyimi sosyal medyadan paylaştı. Yemek sonrası gelen yüksek hesap ve restoran çalışanlarının tutumuna isyan eden Ünsal, yaşananları detaylarıyla anlattı.

"Beklenmedik Hesap Şoku"

Tuba Ünsal ve beraberindekiler, oruçlarını açmak üzere tercih ettikleri restoranda, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ana yemeğin ardından servis edilen hesap, herkesi şaşkına çevirdi. Ünsal, bu durumu, "Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler," sözleriyle ifade etti. Oyuncunun iddiasına göre, restoran yönetimi kişi başına abartılı sayıda salata gibi ekstralar ekleyerek fahiş bir tutar talep etti.

"Restoranda Saygısızlık Had Safhada"

Tuba Ünsal, hesapla ilgili yaşadığı şaşkınlığı dile getirirken, restoran çalışanlarının ve diğer müşterilerin davranışlarından da rahatsızlık duyduğunu belirtti. Özellikle sigara içilmesi ve uyarılara rağmen bu durumun devam etmesi, Ünsal ve grubunun akşamını daha da olumsuz etkiledi. "Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı," şeklindeki ifadeleriyle restorandaki saygısız tutumu eleştirdi.

Sosyal Medyadan Tepki

Tuba Ünsal, yaşadığı bu olumsuz deneyimi sosyal medya hesabından detaylarıyla paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede takipçileri arasında geniş yankı buldu. Ünsal, sık sık sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, bu kez restoran deneyimiyle gündem oldu.

Bu olay, restoranlarda müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, sosyal medyanın yaşananları hızla yayma gücünü de gözler önüne serdi. Tuba Ünsal'ın iftar menüsü ile ilgili yaşadığı bu deneyim, hizmet sektöründeki standartların ve müşteri ilişkilerinin önemine dair önemli bir örnek teşkil etti.