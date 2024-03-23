Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell: Geleceğin otobüsü bugün yollarda

Mercedes-Benz'in Hidrojen Gücüyle Çığır Açan Başarısı

Mercedes-Benz, sürdürülebilir ulaşım alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Markanın hidrojen yakıt hücreli yenilikçi modeli eCitaro Fuel Cell, İspanyol EDITEC yayın grubunun düzenlediği prestijli yarışmada "Yılın Otobüsü" ve "Yılın Çevre Dostu Otobüsü" ödüllerini kazandı. Bu ödüller, 24 şirketin 28 farklı model ticari aracının katıldığı ve 817 taşımacılık şirketi yöneticisi ile teknik uzmanların jüri olarak görev yaptığı bir değerlendirme sürecinin sonucunda verildi.

eCitaro Fuel Cell: Şehirler İçin Sıfır Emisyonlu Çözüm

Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, tamamen elektrikli yapısı ve alçak tabanlı kabiniyle, şehir içi ulaşımda verimlilik ve sürdürülebilirlik vaat ediyor. Tek bir şarjla 400 km menzile ulaşabilen bu model, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi sayesinde, dizel motorlu araçların hizmet verdiği hemen hemen tüm şehir içi güzergahlarda kullanılabilir bir alternatif sunuyor. Yakıt hücresi, ana güç kaynağı olarak değil, menzili uzatmak amacıyla kullanılıyor, bu da eCitaro Fuel Cell'i özellikle ekonomik bir seçenek haline getiriyor.

Teknik Özellikler ve Donanım Seviyeleri

eCitaro Fuel Cell, 2,2 litrelik turbodizel sıralı dört silindirli motoruyla, 180 beygir güç ve 301 lb.-ft tork üretiyor. Bu güçlü performans, aracın zorlu şehir içi koşullarında bile üstün bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor. Mercedes-Benz, bu modelle, Endurance, Volcano ve Ranch olmak üzere farklı donanım seviyeleri sunarak, her türlü kullanıcı ihtiyacına cevap veriyor.

Mercedes-Benz Türk'ün Sektördeki Öncü Rolü

1967 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, ağır ticari araç endüstrisinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. eCitaro Fuel Cell'in elde ettiği başarı, şirketin yenilikçi ürünlerle sektördeki liderliğini sürdürme vizyonunu yansıtıyor. Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck AG bünyesinde, kamyon ve otobüs üretim tesisleri ve AR-GE merkezleriyle, Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından birini temsil ediyor.