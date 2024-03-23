Bergen filmi davası sonuçlandı: Halis Serbest'in tazminat talebi reddedildi

Adalet Terazisi Bergen Lehine Döndü

Şarkıcı Bergen'in trajik ölümünü perdeye taşıyan "Bergen" filmine karşı açılan tazminat davası, mahkemenin kararıyla son buldu. Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, şarkıcıyı 1989 yılında katleden Halis Serbest tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlatılmıştı. Serbest, film yapımcısı Orchestra Content'e karşı 300 bin TL'lik bir tazminat talebinde bulunmuş, filmin "kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu" iddia etmişti.

Mahkemenin Kararı Ne Anlama Geliyor?

Halis Serbest'in avukatı, mahkeme sürecinin adaletsiz olduğunu ve kararı istinafa taşıyacaklarını belirtse de, mahkeme Serbest'in kişilik haklarının ihlal edilmediğine hükmetti. Bu karar, özellikle kamuya mal olmuş kişilerin yaşam öykülerinin sanatsal ifade özgürlüğü kapsamında ele alınabileceğinin altını çizerken, aynı zamanda şiddet mağdurlarının hikayelerinin önemine de vurgu yapıyor.

Orchestra Content'in Savunması

Davacı Halis Serbest, kendisini "öcü olarak" gösterildiğini ve filmde gerçeklerin çarpıtıldığını iddia etti. Buna karşın, Orchestra Content'in avukatı Hande Fırat, filmde Serbest'in isminin doğrudan zikredilmediğini, böylece kişilik haklarına saldırı iddiasının asılsız olduğunu savundu.

Ne Olmuştu?

Bergen'in acı dolu yaşam hikayesi, 4 Mart 2022 tarihinde gösterime giren "Bergen" filmiyle tekrar gündeme geldi. Şarkıcının kendi evliliği içerisinde yaşadığı şiddet ve sonrasında gelen trajik ölüm, toplumsal bir yara olarak sinemada yerini aldı. Film, Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmemiş, bu durum kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

"Bergen" filmi etrafında dönen hukuki mücadele, mahkemenin kararıyla yeni bir evreye girdi. Serbest'in kişilik haklarına saldırı iddiasının reddedilmesi, sanatsal ifade özgürlüğü ve şiddet mağdurlarının hikayelerinin anlatılmasının önemi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.



