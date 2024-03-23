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Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?

Trendyol Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor, son şampiyonluk sezonunun ardından yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin son dönemdeki istikrarsız performansı, başkan Ertuğrul Doğan yönetimindeki teknik direktör değişiklikleri ve kadroda yaşanan yoğun değişikliklerle daha da belirginleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak? mask
Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?
Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?
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Ertuğrul Doğan'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Trabzonspor, üç farklı teknik direktörle çalıştı. Orhan Ak, Nenad Bjelica ve son olarak Abdullah Avcı'nın yönetimindeki ekip, beklenen çıkışı sağlayamadı. Bu süreçte, ligdeki liderle arasındaki puan farkını 32'ye çıkaran Karadeniz ekibi, zirve ile arasındaki en büyük farklardan birine imza attı.

Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?

Transfer hareketliliği ve kadro istikrarsızlığı

Trabzonspor, geçtiğimiz dönemde 17 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, 16 oyuncuyla yollarını ayırdı. Yapılan bu transferler ve kadroda yaşanan yoğun değişiklikler, takımın saha içi uyumunu ve istikrarını olumsuz etkiledi. Özellikle kiralık oyuncular arasında önemli isimlerin bulunması ve devre arasında yapılan transferler, takımın dengesini korumakta zorlanmasına neden oldu.

Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?

Ligde inişli çıkışlı bir grafik

Son bir yılda Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Oynadığı 41 maçta 19 galibiyet alırken, 17 mağlubiyet yaşadı ve 5 maçta berabere kaldı. Topladığı 62 puanla, kaybettiği 61 puanın hemen yanında bir pozisyon alan ekip, bu dengesiz sonuçlarla taraftarlarını üzdü.

Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?

Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa

Abdullah Avcı'nın takımın başına ikinci kez gelmesiyle birlikte, Trabzonspor bir umut ışığı yakaladı. Deneyimli teknik direktör yönetimindeki 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1.68 puan ortalaması yakalandı. Bu performans, takımın ligdeki ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine ulaşma konusunda daha dengeli bir yapıya kavuştuğunun sinyallerini veriyor.

Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?

Sürdürülebilir başarı ve mali durum

Trabzonspor, sportif başarının yanı sıra mali istikrarı sağlama konusunda da önemli adımlar atıyor. Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarından en az hasarla çıkmayı planlayan bordo-mavililer, ligde üst sıraları zorlamanın ve kupada başarı elde etmenin yollarını arıyor.

Trabzonspor'da istikrar arayışı: Teknik direktör ve kadro dengesi nasıl sağlanacak?

Trabzonspor'un önümüzdeki dönemde istikrarı yakalayıp yakalayamayacağı, yapılan transferler, teknik direktör kararları ve mali disiplinin sürdürülmesi gibi faktörlere bağlı olacak. Bordo-mavililerin bu zorlu süreçten güçlenerek çıkması, tüm futbolseverlerin merakla beklediği bir konu.

# türkiye, karadeniz

23 Mar 2024 - 21:33 Trabzon- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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