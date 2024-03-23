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Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor!

Türk müzik dünyasının duayen isimlerinden Gönül Yazar, sağlık sorunlarıyla gündemde. Yılların eskitemediği ses sanatçısı, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor! mask
Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor!
Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor!
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Gönül Yazar'ın tedavisi 7 gün önce başladı ve halen devam ediyor. Bu süreçte, Yazar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı ve yazar Onur Akay, yaşananları ve Yazar'ın durumunun iyileşmeye başladığını açıkladı.

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor!

Tehlikeli Süreç: Pıhtının Eritilme Mücadelesi

Gönül Yazar'ın bacağında oluşan ve leblebi büyüklüğünde olduğu belirtilen pıhtı, doktorların yoğun çabasıyla eritilmeye çalışılıyor. Akay'ın verdiği bilgiye göre, sanatçının bir bacağı adeta beş bacak büyüklüğünde şişmiş durumda. Şişliğin ve sertliğin fark edilmesi üzerine hastaneye başvuran Yazar, ölümden döndüğünü ifade ediyor.Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor!

Geçmişten Günümüze Zorlu Mücadele

Gönül Yazar, geçmişte de ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş bir sanatçı. Temmuz 2021'de evinde geçirdiği bir kaza sonucu kaburga kırıklarıyla hastaneye kaldırılmış, Mayıs 2022'de ise yine bir ev kazası sonucu sol gözünü kaybetmişti. Bu son sağlık sorunu, sanatçının sağlıkla ilgili zorlu mücadelesine yeni bir halka ekledi.Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor!

Sevenlerine Mesaj Var: "Sağlıklı ve Mutlu Ömürler Diliyorum"

Yazar'ın sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler de var. İğne ve ilaç tedavileriyle durumunun iyiye gittiğini belirten Akay, Yazar'ın tüm sevenlerine selamlarını ilettiğini ve acil şifalar dileğinde bulunduğunu aktardı.

Gönül Yazar'ın yaşadığı sağlık sorunları, hayranlarını ve Türk müzik endüstrisini derinden etkiliyor. Sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşması ve müzik dünyasına geri dönmesi umut ediliyor.

# kaza

23 Mar 2024 - 21:32 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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