Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: Hayranlarından dua bekliyor!

Gönül Yazar'ın tedavisi 7 gün önce başladı ve halen devam ediyor. Bu süreçte, Yazar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı ve yazar Onur Akay, yaşananları ve Yazar'ın durumunun iyileşmeye başladığını açıkladı.
Tehlikeli Süreç: Pıhtının Eritilme Mücadelesi
Gönül Yazar'ın bacağında oluşan ve leblebi büyüklüğünde olduğu belirtilen pıhtı, doktorların yoğun çabasıyla eritilmeye çalışılıyor. Akay'ın verdiği bilgiye göre, sanatçının bir bacağı adeta beş bacak büyüklüğünde şişmiş durumda. Şişliğin ve sertliğin fark edilmesi üzerine hastaneye başvuran Yazar, ölümden döndüğünü ifade ediyor.
Geçmişten Günümüze Zorlu Mücadele
Gönül Yazar, geçmişte de ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş bir sanatçı. Temmuz 2021'de evinde geçirdiği bir kaza sonucu kaburga kırıklarıyla hastaneye kaldırılmış, Mayıs 2022'de ise yine bir ev kazası sonucu sol gözünü kaybetmişti. Bu son sağlık sorunu, sanatçının sağlıkla ilgili zorlu mücadelesine yeni bir halka ekledi.
Sevenlerine Mesaj Var: "Sağlıklı ve Mutlu Ömürler Diliyorum"
Yazar'ın sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler de var. İğne ve ilaç tedavileriyle durumunun iyiye gittiğini belirten Akay, Yazar'ın tüm sevenlerine selamlarını ilettiğini ve acil şifalar dileğinde bulunduğunu aktardı.
Gönül Yazar'ın yaşadığı sağlık sorunları, hayranlarını ve Türk müzik endüstrisini derinden etkiliyor. Sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşması ve müzik dünyasına geri dönmesi umut ediliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.