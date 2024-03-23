Milli futbolcular Can Uzun ve Kenan Yıldız'ın tuttuğu takım ifşa oldu: İşte çocukluk fotoğrafları!

Avrupa futbolunun kalbinde yer alan Türkiye, son dönemde A Milli Takım'ın genç yetenekleri Kenan Yıldız ve Can Uzun ile adından söz ettiriyor. Bu iki yetenekli oyuncunun çocukluk yıllarına ait fotoğraflar, tuttukları takımları gözler önüne serdi ve sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Futbolseverler, bu genç yeteneklerin geçmişine ışık tutan bu fotoğraflarla, onların futbolculuk yolculuklarına tanıklık etti.

Milli Takım'da heyecan dorukta

Avrupa'nın dört bir yanında liglerin sona ermesine sayılı günler kala, milli takımlar da 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarına hız verdi. Türkiye A Milli Takımı, bu önemli turnuvaya hazırlık amacıyla Macaristan ve Avusturya ile dostluk maçları yapacağını duyurdu. İlk maçını Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynayan Ay Yıldızlılar, ne yazık ki 1-0 mağlup oldu. Bu maç, aynı zamanda Can Uzun için milli takımda forma giydiği ilk karşılaşma oldu ve Kenan Yıldız da sahadaki üstün performansıyla göz doldurdu.

Milli formaya gönül veren genç yetenekler

Can Uzun ve Kenan Yıldız'ın milli takıma olan bağlılıkları ve sahada sergiledikleri performans, Türkiye'nin futbol geleceğine dair umutları artırıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen bu genç oyuncular, milli formayı terletmenin gururunu ve sorumluluğunu taşıyorlar. Gelecek dönemlerde, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük başarılar elde etmeleri bekleniyor.

Sosyal medyada gündem olan çocukluk fotoğrafları

Kenan Yıldız ve Can Uzun'un çocukken çektirdikleri fotoğraflar, tuttukları takımları açığa çıkardı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu fotoğraflar, futbolcuların kariyerlerinin çok erken yaşlarda şekillendiğini ve tutkularının köklerinin derinlere indiğini gösteriyor. A Milli Takım'ın bu genç yıldızları, sahadaki başarılarının yanı sıra, futbolseverlerin gönlünde de özel bir yer ediniyor.

İşte Kenan Yıldız’ın çocukluk fotoğrafı

Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden biri olduğu iddia edilen Yıldız'ın, şimdi ise Galatasaray logolu bir aracın önünde poz verdiği görüntüler ortaya çıktı. Kenan Yıldız'ın, yoğun ilgi gören fotoğrafın ardından Galatasaray taraftarı olduğu belirtiliyor.

A Milli Takım'a seçilen Can Uzun'un, çocukken Galatasaray formasıyla çekilmiş bir fotoğrafının olduğu öğrenildi. Kenan Yıldız ve Can Uzun'un babalarının paylaşımları da bu durumu destekler nitelikte. İşte o paylaşım: