Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu

Neyin Melodisiyle Aşık Veysel Anısına

Buluşmanın en dikkat çekici anlarından biri, Sivaslı Psikoloji Bölümü öğrencisi Ömer Ünal'ın ney ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü ustalıkla icra etmesiydi. Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserinin melodileri, etkinlikte duygusal bir atmosfer yarattı. Vali Aslan, bu anı ölümsüzleştirmek için Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve onu Düzce'ye davet etti.

Kütüphane Ziyareti: Gece Ders Çalışan Öğrencilere Moral Desteği

Etkinlikten sonra Vali Aslan, bir başka önemli ziyarete imza attı. Millet Kütüphanesi'nde gece saatlerinde ders çalışan öğrencilere moral vermek amacıyla bir ziyaret düzenledi. Bu ziyaret, eğitime verdiği önemi ve öğrencilere olan desteklerini bir kez daha göstermiş oldu. Vali, öğrencilerle sohbet ederek, onlara başarı dileklerini iletti.

Vali Aslan'ın bu etkinlikleri, yerel yönetimlerin eğitime ve gençliğe verdiği desteğin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Düzce Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirilen bu buluşma ve kütüphane ziyareti, toplumun farklı kesimleri arasında pozitif etkileşimlerin artırılmasına katkı sağlıyor.