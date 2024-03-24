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Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu

Düzce'nin değerli Valisi Selçuk Aslan, yerel eğitim ve topluluk bağlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Düzce Üniversitesi'nden öğrencilerin düzenlediği samimi bir çay davetinde, öğrencilerle bir araya geldi. Bu özel buluşma, üniversite gençliği ile yerel yönetim arasında köprüler kurulmasına vesile oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu mask
Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu
Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu
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Neyin Melodisiyle Aşık Veysel Anısına

Buluşmanın en dikkat çekici anlarından biri, Sivaslı Psikoloji Bölümü öğrencisi Ömer Ünal'ın ney ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü ustalıkla icra etmesiydi. Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserinin melodileri, etkinlikte duygusal bir atmosfer yarattı. Vali Aslan, bu anı ölümsüzleştirmek için Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve onu Düzce'ye davet etti.

Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kütüphane Ziyareti: Gece Ders Çalışan Öğrencilere Moral Desteği

Etkinlikten sonra Vali Aslan, bir başka önemli ziyarete imza attı. Millet Kütüphanesi'nde gece saatlerinde ders çalışan öğrencilere moral vermek amacıyla bir ziyaret düzenledi. Bu ziyaret, eğitime verdiği önemi ve öğrencilere olan desteklerini bir kez daha göstermiş oldu. Vali, öğrencilerle sohbet ederek, onlara başarı dileklerini iletti.Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu

Vali Aslan'ın bu etkinlikleri, yerel yönetimlerin eğitime ve gençliğe verdiği desteğin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Düzce Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirilen bu buluşma ve kütüphane ziyareti, toplumun farklı kesimleri arasında pozitif etkileşimlerin artırılmasına katkı sağlıyor.Vali Selçuk Aslan, üniversite öğrencileriyle buluştu

# düzce, ziyaret

24 Mar 2024 - 12:16 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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