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Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

Dünya genelinde mobil MOBA oyunları arasında zirveye oynayan ve günlük aktif oyuncu sayısı 100 milyonu aşan Honor of Kings, Türkiye pazarında gerçekleştirdiği başarılı lansmanın ardından Ramazan ayına özel bir dizi etkinlikle oyuncuları şenlendiriyor. "Ramazan Buluşmaları" adı altında gerçekleştirilen bu etkinlikler, 25 Nisan'a kadar sürecek ve katılanlara oyun içerisinde birçok ödül sunacak.

Mustafa Aykan
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Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları” mask
Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”
Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”
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Türkiye’de Honor of Kings fırtınası

Türkiye'de Honor of Kings, oyuncu topluluğunu genişletmeye ve yerel içeriklerle oyun deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Küresel Yayın Direktörü Neo Liu'nun ifadelerine göre, Türkiye lansmanıyla birlikte oyun topluluğuna birçok yeni oyuncu katıldı ve şimdi Ramazan Buluşmaları gibi etkinliklerle yerel içerikler sunma sözü gerçekleştiriliyor.

Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

Ramazan ayına özel içerikler ve etkinlikler

Honor of Kings, Ramazan ayı boyunca oyuncuları bir dizi etkinlikle buluşturuyor. İşte o etkinliklerden bazıları:

Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

İftar yemeği tema etkinliği

29 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu etkinlik, oyunculara YangJian karakteri için özel olarak tasarlanmış Cengaver Kostümü ve yıldız taşları gibi çeşitli ödüller sunacak.

Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

Top ateşi etkinliği

31 Mart'a kadar sürecek olan bu etkinlik, oyuncuların her gün oyunu ziyaret ederek günlük ödüller kazanmalarına olanak tanıyor.

Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

Bingo etkinliği

Bingo kartlarını doldurarak çeşitli görevleri tamamlayan oyuncular, Agudo için Epik Nehir Ruhları Kostümü ve diğer değerli ödüllerin sahibi olacak.

Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

Etkinlik özel kostümleri

Ramazan etkinlikleri kapsamında oyuna eklenen bazı yeni kostümler şunlardır:

Çöl Yolcusu LiuBei,

CengaverYangJian,

Kızıl Ay Mai Shiranui,

Akçaağaç Buzu UkyoTachibana,

Geçmişin Aynası Nakoruru,

Sihirli Kılıç Charlotte.

Bunlara ek olarak, Honor of Kings HelloKitty iş birliği ile oyunculara sevimliliklerini artırma fırsatı sunan iki özel kostüm de sunuyor.

Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

Global başarıya ulaşan bir fenomen

2015 yılında Çin'de TiMiStudioGroup tarafından yayınlanan Honor of Kings, dünya genelinde mobil MOBA oyunları arasında en çok oynanan oyun olma ünvanını koruyor. Oyun, benzersiz kahramanları, heyecan verici takım savaşları ve kapsamlı oyun içi etkinlikleri ile tanınıyor.

Honor of Kings'ten Ramazan'a özel büyüleyici etkinlikler: ” Ramazan Buluşmaları”

 

 

 

 

 

 

# türkiye, dizi, ramazan, nisan, ziyaret

24 Mar 2024 - 12:17 - Teknoloji

Mahreç  Mustafa Aykan

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