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Köy yollarında yaya güvenliği önceliği

Düzce İl Özel İdare ekipleri, köy yollarında yaya ve sürücü güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Gelişmiş yol güvenliği standartlarını köylerin nabzına taşıyan ekipler, yol şerit çizgilerinin yenilenmesi, yaya geçitleri ve okul geçidi işaretlemeleriyle güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. "Önce yaya güvenliği" mottosu ile yola çıkan Düzce İl Özel İdaresi, bu kapsamda köy yollarında devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçiriyor.

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Köy yollarında yaya güvenliği önceliği
Köy yollarında yaya güvenliği önceliği
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Yenilikçi Çözümlerle Daha Güvenli Köy Yolları

Düzce İl Özel İdare tarafından yürütülen çalışmalarda, köy yollarında güvenliği maksimize edecek yeniliklere imza atılıyor. Özellikle yaya ve okul geçitlerinin belirginleştirilmesi, köy sakinlerinin günlük yaşamında büyük bir fark yaratıyor. Bu çalışmalarla birlikte, köy yollarının daha görünür ve güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.

Köy yollarında yaya güvenliği önceliği

Daha önce soğuk yol çizgi boyası kullanılan uygulamalardan vazgeçilerek, uzun ömürlü ve daha kalıcı çözümler sunan çift komponentli boya teknolojisine geçiş yapıldı. Bu sayede, yaya geçitleri ve yol şerit çizgileri daha dayanıklı hale getirilerek, köy yollarının güvenliği uzun vadede garanti altına alınıyor.Köy yollarında yaya güvenliği önceliği

Kalıcı Çözümler ve Sürdürülebilir Güvenlik

İl Özel İdarenin sorumluluk alanında yer alan köy yollarında yürütülen bu çalışmalar, kalıcı ve sürdürülebilir yol güvenliği çözümleri sunuyor. Yapılan yenilikçi uygulamalar sayesinde, köy sakinlerinin yaya olarak daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve çocukların okullarına güven içinde ulaşmaları sağlanıyor.
# düzce

24 Mar 2024 - 12:21 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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