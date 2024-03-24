Kent Park'ta büyük dönüşüm

Yenilenen Yollar ve Aydınlatmalar: Parkın Dönüşümünün İlk Adımları
Kent Park'taki yürüyüş yollarının eskimiş ahşap malzemeleri, şık ve dayanıklı kayrak taşlarıyla değiştirilerek, parka modern bir görünüm kazandırılıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında, parkın aydınlatma direkleri de gözden geçirilerek, hem güvenlik hem de estetik anlamda önemli bir adım atılıyor. Düzce Belediyesi'nin bu titiz çalışmaları, gece saatlerinde de parkın güvenli ve keyifli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.
Çocuklar için Yenilenen Oyun Alanları
Vandallar tarafından tahrip edilen oyun gruplarının yenilenmesi, parkın çocuk dostu bir alan olma özelliğini pekiştiriyor. Yenilenen oyun alanları, çocukların güvenli bir şekilde eğlenmeleri için tasarlanırken, aynı zamanda parkın estetik bütünlüğüne de katkı sağlıyor.
Yeşil Alanların Düzenlenmesi ve Toprak Tesviye Çalışmaları
Kent Park'ta gerçekleştirilen toprak tesviye çalışmaları, parkın yeşil alanlarının daha düzgün ve bakımlı görünmesini sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde, parkın doğal güzelliği ön plana çıkarılırken, vatandaşların doğayla iç içe kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.