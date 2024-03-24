Kent Park'ta büyük dönüşüm

Yenilenen Yollar ve Aydınlatmalar: Parkın Dönüşümünün İlk Adımları

Kent Park'taki yürüyüş yollarının eskimiş ahşap malzemeleri, şık ve dayanıklı kayrak taşlarıyla değiştirilerek, parka modern bir görünüm kazandırılıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında, parkın aydınlatma direkleri de gözden geçirilerek, hem güvenlik hem de estetik anlamda önemli bir adım atılıyor. Düzce Belediyesi'nin bu titiz çalışmaları, gece saatlerinde de parkın güvenli ve keyifli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Çocuklar için Yenilenen Oyun Alanları

Vandallar tarafından tahrip edilen oyun gruplarının yenilenmesi, parkın çocuk dostu bir alan olma özelliğini pekiştiriyor. Yenilenen oyun alanları, çocukların güvenli bir şekilde eğlenmeleri için tasarlanırken, aynı zamanda parkın estetik bütünlüğüne de katkı sağlıyor.

Yeşil Alanların Düzenlenmesi ve Toprak Tesviye Çalışmaları

Kent Park'ta gerçekleştirilen toprak tesviye çalışmaları, parkın yeşil alanlarının daha düzgün ve bakımlı görünmesini sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde, parkın doğal güzelliği ön plana çıkarılırken, vatandaşların doğayla iç içe kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor.