Köy muhtarından 250 kişiye ayçiçeği yağı

Özbağı Köyü'nde Geleneksel Hediyeleşme Geleneği
Köy muhtarı Aziz Hızarcı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da geleneksel hale getirdiği hediye dağıtım etkinliğinde köy sakinlerine cömert bir şekilde 10'ar kiloluk ayçiçeği yağı dağıttı. Hızarcı, bu geleneksel hediyeleşme programını özel gün ve aylarda sürdürerek, köy sakinlerinin hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlıyor.
Muhtar Hızarcı'nın Destekçileri
Hızarcı'nın bu anlamlı etkinliği, hem yurt dışında hem de Türkiye içinde kendisine destek veren hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşiyor. Bu sayede, her Ramazan ayında ve özel günlerde köy sakinlerine yönelik bu cömert dağıtım etkinlikleri kesintisiz olarak devam edebiliyor.
Köy Sakinlerinden Muhtara Teşekkür
Özbağı Köyü sakinleri, muhtarları Aziz Hızarcı'nın kendilerini özel gün ve aylarda unutmadığı için çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Dağıtılan hediyelerle hem maddi destek sağlandığını hem de manevi bağların güçlendiğini belirten köy sakinleri, muhtarlarına teşekkür ediyorlar ve ondan Allah razı olsun diyorlar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.