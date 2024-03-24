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Köy muhtarından 250 kişiye ayçiçeği yağı

Zonguldak Devrek'teki Özbağı Köyü Muhtarı, Ramazan ayında 250 kişiye 10'ar kilo ayçiçeği yağı dağıtarak gönülleri fethetti. Köy sakinleri, muhtarlarına teşekkür ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Köy muhtarından 250 kişiye ayçiçeği yağı mask
Köy muhtarından 250 kişiye ayçiçeği yağı
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Özbağı Köyü'nde Geleneksel Hediyeleşme Geleneği

Köy muhtarı Aziz Hızarcı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da geleneksel hale getirdiği hediye dağıtım etkinliğinde köy sakinlerine cömert bir şekilde 10'ar kiloluk ayçiçeği yağı dağıttı. Hızarcı, bu geleneksel hediyeleşme programını özel gün ve aylarda sürdürerek, köy sakinlerinin hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlıyor.

Köy muhtarından 250 kişiye ayçiçeği yağı

Muhtar Hızarcı'nın Destekçileri

Hızarcı'nın bu anlamlı etkinliği, hem yurt dışında hem de Türkiye içinde kendisine destek veren hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşiyor. Bu sayede, her Ramazan ayında ve özel günlerde köy sakinlerine yönelik bu cömert dağıtım etkinlikleri kesintisiz olarak devam edebiliyor.

Köy Sakinlerinden Muhtara Teşekkür

Özbağı Köyü sakinleri, muhtarları Aziz Hızarcı'nın kendilerini özel gün ve aylarda unutmadığı için çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Dağıtılan hediyelerle hem maddi destek sağlandığını hem de manevi bağların güçlendiğini belirten köy sakinleri, muhtarlarına teşekkür ediyorlar ve ondan Allah razı olsun diyorlar.
# türkiye, ramazan, destek

24 Mar 2024 - 12:29 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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