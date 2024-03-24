Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti

Türk Teknik Direktör Engin Fırat liderliğindeki Kenya Milli Takımı, futbol sahalarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda karşılaştığı Malavi'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Kenya, başarısını tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Maç, Malavi'nin başkenti Lilongwe'de yer alan Bingu National Stadyumu'nda gerçekleşti ve Kenya takımı, rakibini her yönüyle domine etti.

Michael Olunga’dan erken gol yağmuru

Karşılaşmanın yıldızı Michael Olunga, maçın hemen başında attığı iki golle Kenya'nın üstünlüğünü perçinledi. İlk yarının sonunda skor 2-0 olarak Kenya'nın lehineydi. Olunga'nın performansı, takımının moralini yükseltti ve maç boyunca üstünlüğünü korumasını sağladı.

Kenya, ikinci yarıda da durmadı

Maçın ikinci yarısında da Kenya'nın üstünlüğü devam etti. Ayub Masika'nın 83. dakikada kaydettiği gol ve John Avire'nin 90+3. dakikada attığı golle Kenya, maçı 4-0 kazandı. Bu skor, Kenya'nın gücünü ve teknik direktör Engin Fırat'ın stratejik başarısını gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı’ndan Engin Fırat’a özel hediye

Maçın ardından Malavi Cumhurbaşkanı Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat’a başarısından ötürü özel bir hediye takdim etti. Bu jest, Fırat'ın ve Kenya Milli Takımı'nın elde ettiği başarının ne denli önemli olduğunun bir göstergesi oldu.

Afrika futbolunda yeni bir yıldız

Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı ile elde ettiği başarılar, Afrika futbolunda dikkat çeken bir gelişme olarak kaydedildi. Özellikle 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Seyşeller'i 5-0 mağlup edilmesi, Fırat'ın ve takımının kıtada yükselen yeni bir güç olduğunu kanıtlıyor. Kenya halkının Fırat'a olan hayranlığı da her geçen gün artarak, başarılı teknik direktörün popülaritesini daha da yükseltiyor.