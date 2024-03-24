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Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti

Türk Teknik Direktör Engin Fırat yönetimindeki Kenya, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Malavi'yi 4-0 mağlup ederek gücünü gösterdi. Michael Olunga ve Ayub Masika'nın golleriyle zafer kazanan Kenya, Afrika futbolunda yükselen bir yıldız olma yolunda ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti mask
Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti
Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti
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Türk Teknik Direktör Engin Fırat liderliğindeki Kenya Milli Takımı, futbol sahalarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda karşılaştığı Malavi'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Kenya, başarısını tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Maç, Malavi'nin başkenti Lilongwe'de yer alan Bingu National Stadyumu'nda gerçekleşti ve Kenya takımı, rakibini her yönüyle domine etti.

Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti

Michael Olunga’dan erken gol yağmuru

Karşılaşmanın yıldızı Michael Olunga, maçın hemen başında attığı iki golle Kenya'nın üstünlüğünü perçinledi. İlk yarının sonunda skor 2-0 olarak Kenya'nın lehineydi. Olunga'nın performansı, takımının moralini yükseltti ve maç boyunca üstünlüğünü korumasını sağladı.

Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti

Kenya, ikinci yarıda da durmadı

Maçın ikinci yarısında da Kenya'nın üstünlüğü devam etti. Ayub Masika'nın 83. dakikada kaydettiği gol ve John Avire'nin 90+3. dakikada attığı golle Kenya, maçı 4-0 kazandı. Bu skor, Kenya'nın gücünü ve teknik direktör Engin Fırat'ın stratejik başarısını gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı’ndan Engin Fırat’a özel hediye

Maçın ardından Malavi Cumhurbaşkanı Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat’a başarısından ötürü özel bir hediye takdim etti. Bu jest, Fırat'ın ve Kenya Milli Takımı'nın elde ettiği başarının ne denli önemli olduğunun bir göstergesi oldu.

Engin Fırat’ın takımı Kenya, Malavi karşısında fırtına gibi esti

Afrika futbolunda yeni bir yıldız

Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı ile elde ettiği başarılar, Afrika futbolunda dikkat çeken bir gelişme olarak kaydedildi. Özellikle 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Seyşeller'i 5-0 mağlup edilmesi, Fırat'ın ve takımının kıtada yükselen yeni bir güç olduğunu kanıtlıyor. Kenya halkının Fırat'a olan hayranlığı da her geçen gün artarak, başarılı teknik direktörün popülaritesini daha da yükseltiyor.

24 Mar 2024 - 12:28 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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