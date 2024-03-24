- Siyaset

Tanju Özcan tam gaz…

Bolu Belediye Başkanı ve CHP adayı Tanju Özcan, 31 Mart seçimlerine günler kala esnaf ziyaretleri ve milliyetçilik vurgusu ile dikkat çekiyor. Bolu'nun başarısını ve gelecek vaatlerini paylaşan Özcan, halkın yoğun ilgisiyle karşılanıyor…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Tanju Özcan tam gaz… mask
Tanju Özcan tam gaz…
Tanju Özcan tam gaz…
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Tanju Özcan'dan Bolu esnafına özel ilgi

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Tanju Özcan'ın Bolu'daki esnaf ziyaretleri yoğunlaştı. CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı olarak, Özcan'ın bu ziyaretleri, seçim stratejisinin can alıcı noktasını oluşturuyor.

Tanju Özcan tam gaz…

Esnaf Ziyaretleri

Bolu'nun sokaklarında esnafı tek tek ziyaret eden Özcan, yerel halkın sorunlarını dinleyerek destek talep etti. Bu samimi buluşmalar, Özcan'ın popülerliğinin ve halk nezdindeki kabulünün bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Milliyetçilik Vurgusu

"Benim kadar milliyetçi başka bir aday var mı?" diyerek milliyetçilik vurgusunu ön plana çıkaran Özcan, bu yaklaşımıyla seçmenlerin dikkatini çekmeyi ve onlarla güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

Tanju Özcan tam gaz…

Bolu'nun Parlayan Yıldızı Özcan, Bolu'nun Türkiye'nin en temiz, güvenli ve huzurlu şehirlerinden biri olarak öne çıkmasında, yerel halkın desteğinin büyük rol oynadığını vurguluyor. Bu başarı hikayesi, Özcan'ın liderliğinde daha da ileriye taşınmayı hedefliyor.

Geleceğe Dair Sözler

31 Mart seçimlerinden sonra da Bolu için çalışmaya devam edeceğini belirten Özcan, bu sözleriyle şehrin geleceğine olan bağlılığını ve optimizmini gösteriyor.

Bolu Halkına Minnettarlık

Özcan, seçim kampanyası boyunca aldığı destek için Bolu halkına teşekkürlerini sunuyor. "İyi ki varsınız" diyerek, halkın önemini ve seçimlerdeki kritik rolünü bir kez daha altını çiziyor.

# türkiye, başkan, belediye, seçim, ziyaret

24 Mar 2024 - 12:30 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

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